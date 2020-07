Caz halucinant în interiorul CSM. Sunt suspiciuni incredibile la nivel de instituție. Nimeni nu se aștepta la asemenea acuzații.

Se cutremură justiția

Tot scandalul a pornit de la o licitație cu fonduri europene. Sunt suspiciuni incredibile, iar o judecătoare s-a decis să rupă tăcerea.

Judecatoarea Evelina Oprina, reprezentanta tribunalelor in CSM, a decis să se retragă dintr-unul dintre cele mai importante proiecte pe fonduri europene: ”TAEJ-Transparenta, accesibilitate si educatie juridica prin imbunatatirea comunicarii publice la nivelul sistemului judiciar”.

Oprina s-a retras din calitatea de manager al proiectului TAEJ pentru că există suspiciuni in legatura cu modul in care a fost câștigată o licitatie organizată de CSM, anterior desemnarii sale drept coordonator al proiectului. Mai exact, AMPOCA (Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativa) a declansat un control privind modul in care, in 2018, a fost incheiat contractul dintre CSM si agentia de turism DAL Travel SRL.

Oprina spune ca a aflat despre actiunea de verificare din partea AM POCA in mod informal. “Desi am solicitat clarificari in legatura cu acest aspect, nu am primit niciun fel de explicatii si am apreciat ca modalitatea in care conducerea Consiliului a ales sa exercite atributiile administrative in legatura cu gestionarea semnalarii AMPOCA a fost de natura sa afecteze in mod direct si negativ desfasurarea activitatilor specifice proiectului TAEJ…

Intrucat am luat cunostinta de semnalarea AMPOCA in calitate de manager de proiect, am intreprins toate demersurile legale pentru ca autoritatile competente sa poata, cu obiectivitate si transparenta, sa determine circumstantele problemelor semnalate”, spune Evelina Oprina, conform luju.ro.

Acum, CSM este vizat de un control privind modul in care in care a fost incheiata o licitatie in cadrul unui proiect pe fonduri europene, in baza unui contract semnat in 2018, cand presedintia Consiliului era detinuta de judecatoarea Simona Marcu.

Mai mult, Oprina susține că ar fi și alte probleme în interior. Acestea au făcut-o să se retragă din proiect. Este vorba despre modul în care CSM ar fi provocat revolta avocatilor din Romania, dar si despre cum se incearca ingradirea dreptului la libera exprimare si restrangerea transparentei decizionale, conform sursei citate.

Mai mult, un alt document important a intrat în posesia capital.ro. Este vorba despre o nouă poziție luată de către judecătoarea Oprina și noi dezvăluiri ale acesteia. Aceasta spune că a făcut o sesizare asupra aspectelor semnalate de AMPOCA, dar nu a imputat nimic vreunei persoane, membru CSM sau din aparatul dehnic. Mai mult, Oprina mai spune că nu a făcut nicio plângere penală.

În schimb, Oprina susține că este atacată repetat în cadrul Consiliului și că singurul lucru pe care l-a făcut este aplicarea prevederilor articolului 23 din Legea 78 / 200 pentru a evita orice imputare cu privire la persoana acesteia.