Fiind practic singura opțiune pentru electorat, Klaus Iohannis conduce în sondajele pentru prezidențiale, însă cu siguranță cifrele vor suferi modificări importante odată ce vor fi anunțați și adevărații lui rivali. Anunțul prematur al candidaturii sale l-ar putea dezavanataja în contextul în care ultima perioadă, românii au optat pentru NOU în politică, mizând pe USR, partid care abundă în figuri noi. Trendul electoratului este orientat către schimbare.

Gabriela Firea stă cel mai bine la capitolul încredere și notorietate pe partea stângă a eșicherului politic, însă conform unor surse politice, Viorica Dăncilă este destul de hotărâtă să nu-i permită să candideze. Mai mult decât atât, se pare că aceasta ar dori să lupte chiar ea pentru fotoliul de la Cotroceni, însă așteaptă rugăminți din partea colegilor de partid. Ea speră să obțină un scor bun în turul doi și să rămână în fruntea PSD până după alegerile parlamentare, spun surse politice pentru Capital.

Gabriela Firea ar putea candida, însă din partea Pro România, ceea ce ar complica enorm lucrurile pentru PSD. Până în momentul de față, primarul Capitalei nu a luat o decizie în acest sens.

Ceea ce refuză să ia în calcul Viorica Dăncilă este candidatura USR-PLUS care o va scoate din joc. Conform ultimelor sondaje interne ale partidelor, personalitatea care are cel mai mare potențial de creștere este Dan Barna. Dacă acesta va fi candidatul alianței și intră în turul doi, are mari șanse să-l învingă pe Klaus Iohannis. Acesta are un profil curat și are și avantajul noului. Până acum românii au votat mereu negativ, însă o luptă între Iohannis și Barna ar însemna un vot pozitiv, ceea ce nu-l avantajează deloc pe președintele în funcție.

Klaus Iohannis a avut un început de mandat extrem de slab, în care nu numai că nu a reușit să-și câștige simpatizanți, dar a și pierdut mulți dintre cei care l-au susținut. Practic șefului statului a pierdut startul și chiar dacă pe parcurs a mai recuperat din terenul pierdut, el este în continuare este un politician discret, de la care electoratul avea mult mai multe așteptări.

Astfel dacă strategii lui Iohannis nu găsesc o soluție să creeze o nouă emoție negativă, președintele în funcție ar putea părăsi Palatul Cotroceni înainte să-și dorească.

