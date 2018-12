Se caută IT-işti români pe această piaţă. Salariile ajung la câteva mii de euro

Salariile în acest domeniu depăşesc 2-3.000 de euro, potrivit informaţiilor din piaţă.

"Parteneriatul reprezintă o iniţiativă de pregătire a absolvenţilor de IT atât din România, cât şi din întreaga Europă, pentru recrutarea pe piaţa muncii din Japonia. Mai precis, Human Resocia va organiza seminare dedicate limbii şi culturii nipone în cadrul facultăţilor de IT partenere şi va oferi contracte de muncă absolvenţilor din IT cu durata de până la trei ani", arată un comunicat.

Proiectul debutează în România, urmând să acopere întregul continent, iar ţara noastră va funcţiona drept centru de operaţiuni. Mai mult, companiile japoneze înrolate în program vor onora contribuţiile aferente contractelor de muncă atât în Japonia, cât şi în România, pentru fiecare angajat în parte.

"Alegerea României drept centru de operaţiuni pentru Europa vine în contextul unei excelente relaţii diplomatice între cele două ţări, a ritmului accelerat de creştere economică înregistrat de ţara noastră, precum şi a potenţialului pe zona de IT. Programul aduce beneficii IT-iştilor europeni prin prisma tehnologiilor de ultimă oră la care vor avea acces şi a proiectelor complexe în care vor fi implicaţi, dar şi Japoniei, susţinând obiectivul de acoperire a deficitului de forţă de muncă din această industrie", se mai arată în comunicat.

Wise Finance Solutions va funcţiona în cadrul programului drept companie de consultanţă care cunoaşte diferenţele de limbă, cultură şi convenţii dintre cele două ţări, oferind suport activ pe partea de organizare a centrelor de predare, de selecţie şi îndrumare a aplicanţilor. De asemenea, compania va funcţiona ca un liant între Human Resocia şi mediul academic autohton, acest rol urmând să fie extrapolat în restul ţărilor care vor adera la program.

“Este o oportunitate deosebită pentru România şi pentru tânăra generaţie din ţara noastră. Absolvenţii din IT nu doar că vor avea ocazia de a se forma profesional în Japonia, având acces la cele mai noi tehnologii din domeniu ci, mai mult, vor avea oportunitatea de a îşi pune o amprentă solidă în industria locală şi, de ce nu, chiar în societate”, declară Bogdan Hossu, fondator Wise Finance Solutions.

Human Resocia este o companie fondată în 1988, în Japonia, şi oferă servicii de recrutare şi outsourcing. Compania are o reţea de peste 28 de centre în Japonia, dar a început să recruteze forţă de muncă şi de la nivel global.

Wise Finance Solutions oferă servicii de consultanţă specializată în domeniul finanţărilor nerambursabile, având experienţă în accesarea fondurilor europene, a fondurilor guvernamentale şi a altor tipuri de finanţări nerambursabile precum şi în managementul proiectelor de investiţii finanţate din fonduri nerambursabile.