Operativii SDD au un cartier general ultramodern, și nici nu există din punct de vedere legal. N-au legitimații și nici parole secrete dar sunt foarte eficienți, informează Wall Street Journal.

Acvariul

„Cunoscută sub numele de Departamentul de Sarcini Speciale, aceasta are sediul în cartierul general al serviciilor de informații militare ruse, un complex întins din sticlă și oțel de la periferia Moscovei, cunoscut sub numele de acvariu. Operațiunile sale, care nu au fost raportate anterior, au inclus tentative de asasinat, sabotaj și un complot de a pune dispozitive incendiare pe avioane.”

Aceste informații sugerează o escaladare a războiului hibrid dintre Rusia și Occident, inclusiv prin operațiuni clandestine și represalii sub acoperire. Dacă într-adevăr acest departament a fost creat ca răspuns la sprijinul occidental pentru Ucraina, atunci ar putea semnala o schimbare în strategia Moscovei – de la confruntare directă pe câmpul de luptă la acțiuni mai discrete, dar cu impact strategic major.

Putin pare să vadă Occidentul nu doar ca un susținător al Ucrainei, ci ca un actor direct implicat în atacuri împotriva Rusiei. Asta ar putea justifica, din perspectiva Kremlinului, măsuri mai agresive împotriva unor ținte occidentale.

„Rusia consideră că se află în conflict cu ceea ce numește „Occidentul colectiv” și acționează în consecință, până la a ne amenința cu atacul nuclear și a-și consolida armata”, a declarat James Appathurai, adjunctul secretarului general adjunct al NATO pentru inovare, hibrid și cibernetică.

Cine e în SSD

Oficialii serviciilor secrete occidentale consideră că departamentul nou identificat a orchestrat mai multe atacuri recente împotriva Occidentului. Inclusiv un atentat la viața directorului general al unui producător german de armament. Și chiar un complot de plasare a unor dispozitive incendiare pe avioanele folosite de gigantul de transport DHL.

SSD a unit diferite facțiuni ale serviciilor de informații rusești, absorbind Unitatea 29155, aceea responsabilă de otrăvirea agentului dublu rus Serghei Skripal în Regatul Unit UK în 2018.

Ce poate face SDD

Dacă aceste informații sunt corecte, atunci SSD (probabil o unitate specială subordonată serviciilor rusești) reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea occidentală. Cele trei obiective menționate – asasinate, sabotaje și infiltrări – sugerează o strategie agresivă, care combină metode clasice de spionaj cu tactici de destabilizare.

Asasinate și sabotaje – Rusia are un istoric de eliminare a opozanților și a persoanelor percepute drept amenințări, de la otrăvirile din Marea Britanie până la atacurile asupra disidenților din alte state europene. Sabotajele pot viza infrastructuri critice, cum ar fi conductele de gaze sau rețelele de electricitate.

Infiltrare în companii și universități – Acest lucru ar putea avea un impact major asupra securității tehnologice și economice a Occidentului. Spionajul industrial și academic ar putea viza atât inovații tehnologice, cât și acces la rețele de influență.

Recrutarea agenților străini – Țările prietene cu Rusia sau cele aflate în dificultate economică sunt terenuri fertile pentru recrutare. Agenți din aceste state ar putea acționa ca intermediari, evitând expunerea directă a Rusiei.

În plus, SSD operează un centru de operațiuni speciale de elită, Senezh, unde Rusia antrenează o parte din forțele sale speciale.

Cine conduce SSD

WSJ notează că generalul-colonel Andrei Averianov și adjunctul său, generalul-locotenent Ivan Kasianenko, sunt responsabili de departament. Poliția cehă îl caută pe Averianov sub suspiciunea de implicare într-o operațiune din 2014 de aruncare în aer a unui depozit de muniții.

WSJ mai scrie că, în decembrie, Uniunea Europeană a impus sancțiuni unei unități a departamentului, fără a preciza numele SSD, pentru organizarea de „lovituri de stat, asasinate, atentate și atacuri cibernetice” în Europa și în alte țări. În decembrie, SUA au pus sub acuzare membrii SSD pentru acuzații similare.