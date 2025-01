Schimbare pentru utilizatorii Instagram. Durata maximă a clipurilor scurte, denumite Reels, a fost prelungit de la 90 de secunde la 3 minute.

Adam Mosseri, directorul Instagram și Threads, a anunțat oficial această schimbare, evidențiind că platforma rămâne axată pe aceste clipuri scurte. Obiectivul principal este să le ofere creatorilor mai multă libertate și spațiu pentru a se exprima.

Această decizie a fost luată ca răspuns la numeroasele cereri ale utilizatorilor, care au considerat că limita de 90 de secunde era insuficientă pentru crearea de conținut de calitate. Noua modificare dublează limita anterioară, aliniindu-se parțial la strategia platformei TikTok, care a introdus limita de 3 minute încă din 2021.

Schimbarea vine într-un context tensionat pentru industria rețelelor sociale, mai ales în Statele Unite, unde o nouă lege ar putea duce la eliminarea TikTok din magazinele de aplicații.

În urmă cu șase luni, Meta, compania care deține Instagram, declara că nu avea în plan să mărească limita de timp pentru Reels, motivând că o astfel de schimbare ar putea afecta modul în care platforma reușește să conecteze utilizatorii. Cu toate acestea, extinderea duratei clipurilor Reels le oferă acum creatorilor de conținut o flexibilitate sporită în exprimarea ideilor și în realizarea materialelor creative.

Amintim că TikTok a anunțat că va relua serviciile pentru utilizatorii din Statele Unite, după ce acestea fuseseră suspendate cu o seară înainte. Compania a confirmat că platforma sa video este din nou funcțională, ca urmare a garanțiilor oferite de președintele ales Donald Trump furnizorilor săi de servicii.

STATEMENT FROM TIKTOK:

In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025