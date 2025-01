TikTok este disponibil în SUA. Utilizatorii pot folosi din nou aplicația

TikTok a anunțat că va relua serviciile pentru utilizatorii din SUA, după ce le-a suspendat cu o seară înainte. Compania a precizat că platforma sa video este din nou disponibilă, după ce președintele ales Donald Trump a oferit garanțiile necesare furnizorilor de servicii ai acesteia.

STATEMENT FROM TIKTOK:

In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025