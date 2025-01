Donald Trump a lansat duminică apelul „SALVAŢI TIKTOK !”

Președintele democrat în exercițiu, Joe Biden, a promulgat în aprilie o lege care impune TikTok să întrerupă toate legăturile cu compania-mamă chineză, ByteDance, până pe 19 ianuarie. Alternativ, aplicația trebuie vândută unui cumpărător aprobat de administrația americană, în caz contrar fiind eliminată din magazinele de aplicații pentru smartphone-uri în SUA.

ByteDance a refuzat să se conformeze acestei cerințe și a contestat legea în instanță. Totuși, Curtea Supremă a SUA a respins vineri contestația companiei.

Administrația președintelui Biden a anunțat, pe final de mandat, că nu va pune în aplicare legea privind TikTok, lăsând decizia în privința viitorului platformei în SUA pe seama viitoarei administrații republicane.

ByteDance a ales să oprească funcționarea TikTok

În ciuda lipsei unei poziții clare din partea administrației Biden, compania chineză ByteDance a ales să oprească funcționarea TikTok pe teritoriul american începând de sâmbătă seara. În prezent, rețeaua de socializare nu mai este accesibilă în SUA, iar utilizatorii primesc un mesaj în deschiderea aplicației care îi informează despre această situație.

Donald Trump, care își va prelua mandatul luni, a afirmat anterior că intenționează să acorde TikTok „foarte probabil” un termen suplimentar de 90 de zile, timp în care aplicarea prevederilor legii promulgate de Biden va fi suspendată. Această promisiune a fost menționată și în mesajul postat de TikTok în aplicație, destinat utilizatorilor săi.

Donald Trump organizează un „miting al VICTORIEI” la Washington

Președintele ales al SUA, Donald Trump, va organiza duminică un miting de amploare în Washington, D.C., cu doar o zi înainte de a fi învestit pentru al doilea mandat prezidențial, la patru ani după ce a pierdut alegerile în fața lui Joe Biden. Evenimentul va avea invitați de marcă, printre care Elon Musk, vicepreședintele ales JD Vance și CEO-ul UFC, Dana White, care au fost confirmați ca vorbitori.

Evenimentul intitulat „Make America Great Again Victory Rally” este programat să înceapă la ora 15:00 ET (20:00 GMT) la Capital One Arena și reprezintă primul discurs major al lui Donald Trump în Washington de la momentul controversat din 6 ianuarie 2021, când și-a îndemnat susținătorii să mărșăluiască spre Capitoliu în semn de protest față de rezultatul alegerilor.

În acea zi, mii de susținători au spart cordoanele de securitate și au pătruns în Capitoliu, într-o tentativă eșuată de a bloca validarea alegerilor prezidențiale. Trump a promis că va grația mulți dintre cei peste 1.500 de participanți acuzați în legătură cu acel atac.