Chimcomplex anunță, astăzi, noua structură a Consiliului de Administrație care va conduce la eficientizarea și îmbunătățirea procesului decizional din cadrul companiei și a guvernanței corporative.

Membrii Consiliului de Administrație Chimcomplex sunt lideri în domenii diferite, ce aduc expertiză globală din domeniul industriei chimice, comercial, finanțe și audit consolidând compania. Doi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt femei și trei cetățeni străini.

Alături de Ștefan Vuza, Președinte CA aceștia vor stabili strategia companiei și vor supraveghea implementarea acesteia în perioada august 2022-2023. Totodată pe 12.08.2022 a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea numirii a încă 2 administratori, numărul de administratori mărindu-se de la 5 la 7. Obiectivul companiei este de a atrage mai mulți experți necesari unei bune analize în procesul decizional, știindu-se că piața globală trece prin mari turbulențe.

Este o premieră în România ca un acționar majoritar să fie în minoritate

“Experiența internațională și cunoștințele vaste despre industrie și mediul de afaceri a celor 4 membri independenți votați astăzi, precum și celor 2 ce ni se vor alătura peste aproximativ 2 săptămâni, se aliniază perfect cu prioritățile Chimcomplex. Sunt încrezător că mărirea numărului de administratori de la 5 la 7 dintre care 6 vor fi independenți va aduce un aport valoros consiliului nostru, pe măsură ce ne dezvoltăm. Este o premieră în România ca un acționar majoritar să fie în minoritate (1 din 7) în consiliul companiei sale, asigurând astfel transparență actului de administrare. Două femeile puternice și încrezătoare ni s-au alăturat în boardul Chimcomplex, ceea ce este un alt câștig pentru companie.

Cred că senioritatea și entuziasmul noilor experți este un avantaj pentru a continua să transformăm compania, astfel încât să încorporăm sustenabilitatea, digitalizarea și experiența internațională în procesele noastre, în planul de investiții și practicile corporate”, a declarat Ștefan Vuza, Președintele Consiliului de Administrație Chimcomplex.

Dr.ing. Virgiliu Băncilă, Vicepreședinte Chimcomplex se retrage după 55 de ani de activitate

“Vreau să-i mulțumesc domnului Băncilă, pentru pasiunea și dăruirea față de Chimcomplex și acționarii săi. Experiența și sfaturile sale în momentele critice ale evoluției companiei au fost de neprețuit pentru consiliu și pentru mine personal.” a mai adăugat Ștefan Vuza.

Cei 4 noi administratori Chimcomplex votați astăzi sunt:

Madeline Alexander, administrator persoană juridică, are o experiență internațională de peste 30 de ani în audituri și consultanță financiară pentru numeroase companii locale sau internaționale din diferite industrii, inclusiv industria chimică. În ultimii 23 de ani de activitate a fost partener în companii de audit din Big 4 (Deloitte și KPMG). Doamna Alexander este acreditată ca expert US GAAP și IFRS în Statele Unite și România. Este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), ASPAAS, CECCAR precum și Expert Contabil Autorizat (CPA) în Statele Unite ale Americii. Doamna Alexander are cetățenie română și americană, iar pe lângă expertiza de nivel mondial în audit, domeniul financiar și managementul riscului va fi de asemenea, și dezvoltatorul relațiilor cu mediul financiar internațional.

Gabriel Tischer, antreprenor, a condus timp de 20 de ani companii din industrii foarte diferite. Experiența din ultimii 3 ani în prima sa funcție din domeniul public, aceea de președinte al Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Sibiu, l-a determinat să-și dezvolte cariera fiind propus din partea Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu la funcția de Președinte al Consiliului Județean Sibiu.

Witold Urbanowski, CEO al CIECH Soda România în ultimii 9 ani, este un specialist cu o experiență de peste 20 de ani în management operațional, procese de restructurare și administrarea afacerilor în domeniul industriei chimice.

Veronica Preoteasa are o experiență de peste 37 de ani în industria chimică, din care 19 ani în poziții de management, 10 ani de consultanță în domeniul poliuretanilor și antreprenoriat în comerțul și distribuția de produse chimice. Dna Preoteasa și-a dezvoltat expertiza în domeniile cheie ale industriei chimice: marketing, investiții, crearea și lansarea de produse de nișă.

Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune

De asemenea, compania anunță că își consolidează echipa de consultanți ai Consiliului de Administrație prin numirea domnului ing. Nicolescu Petru ca reprezentant al Statului Român. Sub coordonarea noului Consiliul de Administrație, Chimcomplex țintește poziția de lider în toate segmentele de activitate, creștere organică, noi achiziții, listarea pe bursele internaționale, continuarea digitalizării și creșterea sinergiilor dintre companiile grupului CRC.

Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, specializat în polioli, clorosodice și Oxo-Alcooli. Este o companie strategică pentru economia românească, cel mai mare combinat de produse chimice, cu 2 platforme industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea. Chimcomplex este o companie cu o tradiție de aproape 70 de ani, care dezvoltă produse de calitate pentru o viață mai bună și un viitor sustenabil. În anul 2021 Chimcomplex a înregistrat o cifră de afaceri de 2,244 miliarde de lei.