Ștefan Vuza

Ștefan Vuza a luat parte la Gala Capital de marți seara desfășurată la Face Convention Center. Odată cu înmânarea premiului acordat prin voturile cititorilor Capital, acesta a declarat că: „Eu am început chimia acum 30 de ani. Acum mai bine de 4 ani am cumpărat activele de la Oltchim, dar lumea nu a observat. Am cumpărat activele de 10 ori mai ieftine.

Era într-un proces de insolvență.

Nu mi-am luat niciodată concediu, îmi place să muncesc. În aprilie anul trecut, când sinergia combinatelor a început să se vadă, m-am uitat pe bursă. Am văzut Chimcomplex cu 2 lei. În realitate a fost o creștere întârziată, deoarece activele erau cumpărate din 2018”

Chimcomplex Borzești este cel mai mare combinat de produse chimice din țara noastră, compania a ajuns în 2021 la o valoare de 5,5 miliarde de lei pe BVB. Totodată, Chimcomplex a avut o venituri de 1,8 miliarde de lei cu un profit de 422 milioane de la sfârșitul anului trecut.

Acționarul majoritar al Chimcomplex, Ștefan Vuza a declarat recent că vrea să cumpere Petromidia, una dintre cele mai mari rafinării din Europa. De altfel, în momentul de față Chimcomplex este cea mai mare companie de pe piața Alternative exchange in Romania (AeRO) al BVB.

Gruia Stoica

Grampet este cel mai mare grup feroviar privat din Europa Centrală și de Sud-Est. Grampet este prima multinațională cu capital românesc. Gruia Stoica a stabilit în 2021, prin intermediul Grampet, parteneriate pe partea de logistică cu țări precum Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, Germania, Austria, Slovacia, Slovenia, Croația, Serbia și Grecia.

Elena Martin

Dr. Elena Martin este specializată în chirurgie plastică. După ce a urmat cursurile unor facultăți de prestigiu din Vestul Europei și Americii de Nord și-a adunat suficiente resurse încât să pună cap la cap afacerea pe care și-a dorit-o din totdeauna.

Ea oferă pe de o parte soluții chirurgicale prin intermediul clinicii pe care o conduce dar pune la dispoziție și o variație de produse de îngrijire facială. Produsele de skincare care se găsesc și pe site-ul clicii sale au la bază o colaborare cu un laborator de top din Spania.

Adriana Cristea

Arc Parc este unul dintre cele mai dezvoltate parcuri industriale private din Nord-Vestul României. Adriana Cristea a înființat Arc Parc Dej în 2005 iar astăzi a ajuns la o întindere de 40 de hectare. Firma deținută astăzi de Adriana și Ștefan Cristea a achiziționat anul trecut alte două terenuri pentru dezvoltarea de parcuri industriale.

Ștefan Mandachi

„Vrem să consolidăm toată rețeaua de restaurante Spartan și vrem să o ducem în Europa. Vrem să o aducem în Emiratele Arabe. Am dezvoltat deja un restaurant în Viena, urmează să mai deschidem încă unul, atacăm piața din Spania. Ne dorim să ajungem și în Franța și în Londra în 2022. Vrem să dezvoltăm rețeaua de restaurante Hercule, o franciză tot de către noi creată, și vrem să o aducem la nivelul Spartan.

Investim fonduri generoase în Hotel Mandachi, într-o platformă de cursuri de mentorat. În concluzie, continuăm munca”, a declarat antreprenorul Ștefan Mandachi pentru Capital în cadrul Galei Premiilor Capital.

Omul de afaceri din Suceava este fondatorul lanțului de restaurante de tip fast-food Spartan pentru care a creat și o franciză. Anul trecut a fost definitoriu pentru afacerea lui Ștefan Mandachi după ce și-a deschis prima shaormerie peste hotare, la Viena.

În momentul de față are în plan deschiderea altor 5 astfel de restaurante cu specific grecesc în Spania și Regatul Unit. Tot anul acesta se împlinesc 10 ani de când a fost Ștefan Mandachi a pus bazele afacerii sale de succes care până în prezent are peste 70 de restaurante.