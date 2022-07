Chimcomplex, inaugurează astăzi, 21 iulie, la Râmnicu Vâlcea cea mai nouă instalație de producție polioli speciali din Europa, după o investiție de 40 milioane de euro, parte dintr-un proiect de 101 milioane de euro.

Instalația mărește capacitatea de producție de polioli la peste 187.000 de tone pe an. Așadar, în România se va produce aproape 9% din producția europeană de polioli, ceea ce va aduce compania pe locul 6 în topul producătorilor din Europa.

Noua instalație de polioli speciali, care este parte integrantă a platformei Oltchim, este proiectată să aibă caracteristici performante din punct de vedere al eficienței energetice, digitalizării și eliminării deșeurilor de fabricație.

Capacitatea sa de producție anuală este echivalentă cu 3.500 km liniari de noi saltele flexibile de 2mx2m. Dacă ar fi puse cap la cap, saltelele ar străbate Uniunea Europeană de la cel mai estic punct al ei, orașul Sulina, până la cel mai vestic, în Portugalia. Poliolii produși la Rm. Vâlcea vor fi utilizați atât pentru piaţa locală, cât şi pentru export.

“Instalația noastră este una dintre cele mai moderne din Europa și din întreaga lume. 400 de specialiști au lucrat la acest proiect în diferite etape ale sale, le mulțumesc tuturor, știu că a fost un proiect greu. Conceptul instalației integrează producția poliolilor, cu proiectarea, pe care o facem împreună cu clienții, adaptând formula în funcție de nevoile acestora, cu ingineria de produs, cu asistența tehnică pentru clienți, și chiar și colectarea deșeurilor în vederea reciclării.

Aici vor fi produși și polioli speciali, cum ar fi biopoliolii 100% vegetali, din ulei de ricin, sau poliolii ignifugați, care vor fi folosiți în spumele rigide pentru construcții, utilizat de exemplu la renovarea saloanelor de spital. Prin implementarea acestei investiții, vom putea obține, pe lângă o structură de producție mai modernă și o creștere a produselor cu cerere și valoare mare” a declarat Victor Avram, CEO Chimcomplex.

Investiții se întinde pe o suprafață de 5,6 hectare

Noua instalație, cea mai mare investiție realizată cu capital autohton în România, se întinde pe o suprafață de 5,6 hectare și are o capacitate de 4 ori mai mare decât cea a fabricii de polioli speciali existente. Instalația permite funcționarea cu o eficiență tehnologică și energetică cu 30% mai mare decât instalațiile actuale, întrucât utiliajele și echipamentele de ultimă generație au fost proiectate pe baza celor mai moderne tehnologii specifice.

Cei mai mari producători și furnizori de echipamente de automatizare și control din lume au venit cu expertiza lor pentru finalizarea investiției, totodată implementându-se și cele mai noi variante de hard și soft pentru controlul proceselor chimice. Astfel că tehnologii de ultimă generaţie pentru industria chimică sunt acum disponibile şi în România pe platforma de la Rm. Vâlcea.

Instalația are 12 reactoare de sinteză eficiente energetic, în care se vor produce și poliolii verzi care utilizează ca materie primă CO2, reducând astfel amprenta de dioxid de carbon a României.

“Suntem mândri că munca noastră, a tuturor, pune România la un loc de cinste pe harta producției chimice mondiale! Au trecut 51 de ani de la realizarea primului poliol în România și 15 ani de când ultima instalație de polioli a fost dată în folosință în țara noastră. În 3 ani de la achiziția activelor Oltchim am scos din conservare această investiție, stagnată de 14 ani, am reproiectat-o și am investit în ea ca să o transformăm într-o fabrică de referință pentru Europa. Chimcomplex, singurul producător de polioli pentru poliuretani din România și-a orientat strategia de dezvoltare spre eficiența tehnologică, eficiența energetică și spre chimia verde și sustenabilă, aceasta este direcția noastră și mergem cu pași repezi înainte” a declarat Ștefan Vuza, Președinte Chimcomplex.

Cum va arăta instalația de polioli speciali?

Instalația de polioli speciali va beneficia și de experiența Centrului de Cercetare şi Dezvoltare Avansată a Poliolilor deja existent pe platformă, care operează de peste 40 de ani și cooperează cu clienții din toată lumea şi cu laboratoarele universităţilor şi instituţiilor de cercetare românești și internaționale.

Proiectele de inovație și flexibilitatea echipelor de dezvoltare sunt atuurile companiei, de aceea produsele Chimcomplex sunt exportate și utilizate în peste 50 țări din Europa, Asia și Africa.

Principalele utilizări ale poliolilor produși aici sunt spumele flexibile și semiflexibile, spumele rigide, agenții de etanșare, cernelurile, elastomerii și adezivii. Cea mai mare parte a producției de polioli devine ulterior componente ale automobilelor, ale panourilor termoizolante sau piele ecologică, mobilier, saltele, izolații, etc

Investiţia în noua unitate de producţie a fost susţinută din fonduri proprii şi va fi amortizată în maxim patru ani.