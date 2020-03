Sebastian Burduja, preşedintele PNL Sector 1, a răspuns atacului lansat de Clotilde Armand, despre care puteţi citi aici. Burduja spune că Armand, candidat al USR pentru Primăria Sectorului 1, şi-a greşit total ţinta atunci când a atacat PNL-ul. Singurul duşman împotriva căruia ar trebui să lupte partidele de dreapta este PSD-ul, a cărui administraţie la nivelul sectorului, dar şi al Bucureştiului, este definită de hoţie, impostură şi incompetenţă.

Liderul PNL Sector 1 îi propune lui Clotilde Armand să se aşeze împreună la aceeaşi masă şi să găsească cele mai bune soluţii pentru oameni. „Vă așteptăm cu drag sa urmați exemplul PNL de la Primăria Generală”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook, dând de înţeles că PNL şi USR trebuie să-şi unească forţele pentru susţinerea unui candidat comun şi la Sectorul 1.

Ce îi propune Sebastian Burduja lui Clotilde Armand

„MESAJ PENTRU O DOAMNĂ

În primul rând, pentru că astazi este 1 Martie, vă dorim o primăvară frumoasă. Ne-am bucura să primiți aceste rânduri cu inimă bună și onestitate.

Din pacate, ati ales sa interpretați aceasta zi intr-un registru al dezbinării si atacurilor agresive. Mai trist este ca ati greșit cu totul ținta. Astazi ati cerut Partidului Național Liberal sa facă un pas in spate in sectorul 1. PNL nu a făcut si nu va face niciun pas inapoi în fața hoției, imposturii si incompetenței — cele trei elemente care definesc administrația PSD de la Sectorul 1 si din întreg Bucureștiul. Singurul inamic al PNL este PSD. De aceea anul trecut, de pildă, PNL a votat împotriva rectificărilor bugetare ale primarului PSD, chiar daca doi colegi de-ai Dvs. i-au trecut bugetul. Nu am văzut sa va fi scandalizat atunci, nici sa ii sancționați in vreun fel.

Oricum ar fi, asteptarile bucureștenilor de la noi sunt altele. Haideti sa ne așezăm la aceeasi masă si sa găsim solutii pentru oameni, nu replici răsunătoare pentru politicieni. Va așteptăm cu drag sa urmați exemplul PNL de la Primăria Generala si sa faceți pasii necesari de care bucureștenii au nevoie pentru a alege o singura alternativa la PSD in Sectorul 1, o alternativa dreapta, puternica si unita. Doar astfel putem evita cu certitudine catastrofa unui nou ciclu de patru ani sub PSD la sectorul 1.

Acești oameni nu mai au timp si nici chef de atacuri sau de vorbe aruncate in vânt

Distinsă doamnă, dacă aveți bune intenții pentru oamenii acestui oraș, veți admite că ei nu au nevoie nici de orgolii, nici de atacuri între forțe politice care ar trebui sa lucreze impreuna împotriva unui adversar comun: PSD, cu modul său de a face politica intereselor de clan. E timpul echipelor serioase de profesioniști capabili să pună o cauză comună – binele bucureștenilor – deasupra ambițiilor lor personale.

In final, acest gând: diferența dintre un politician si un lider este simpla – politicianul se gândește la următoarele alegeri, liderul se gândește la următoarele generații. România normală are nevoie de lideri. Haideti sa o construim impreuna.

PS Vedeți poza asta, stimata doamna? E un peisaj urban din sectorul 1, cel mai prosper colț de Românie, în anul de glorie 2020, cartierul 16 februarie. Acești oameni nu mai au timp si nici chef de atacuri sau de vorbe aruncate in vânt. Cer solutii si fapte de la noi si de la toti cei cărora le (mai) pasă…fapte începând de ieri, daca se poate. Si au mare dreptate.

PPS Vedeți acel tricolor? E semnul ca in toata aceasta mare de deziluzii si noroi, mai exista o speranta de mai bine. Nu avem voie sa ii dezamăgim pe acești oameni, nici măcar pentru o clipa.”, a scris Sebastian Burduja pe pagina sa de socializare.

Te-ar putea interesa și: