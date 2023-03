Liderul AUR a reacționat după ce Marian Oprișan a spus despre el că este „un mincinos patologic”, care „crede că se află în Rusia la preferații săi (…) pentru că numai acolo se pot confisca averi numai că spune un politician.”

George Simion cere justificarea averilor nejustificate ale foștilor baroni

George Simion îl acuză pe fostul baron PSD de ipocrizie. Potrivit acestuia, Marian Oprișan chiar a amenințat că îl dă în judecată.

„El n-a realizat nimic pentru România, este de-a dreptul sfidător la cer, sunt imagini publice, din dronă, mi-a spus un prieten că ai impresia că este o unitate militară. Vă dați seama de ipocrizia acestor oameni, eu nu am făcut decât să prezint ceea ce cunoaște tot județul Vrancea. D. Oprișan mi-a trimis, prin diverși interpuși, amenințări că mă dă în judecată. Eu îl aștept să facă asta, vom chema pe toată lumea care are atribuții în această chestiune pentru că, din păcate, oamenii cu funcții din România sunt verificați de către ANI doar la nivelul propriei peroane și la nivelul soțului/soției,”, a declarat acesta pentru Realitatea Plus.

Liderul AUR a cerut, încă o dată, confiscarea averilor nejustificate.

„Acum el cred că nu consideră că trebuie justificată averea mamei și a altor interpuși în numele cărora le-ar fi transferat averea. Noi am depus o inițiativă ca averea să fie verificată și la nivel de gradul 2 de rudenie. Eu am arătat și proprietățile lui Costel Alexe și a altor, în valorare de milioane de euro, trebuie justificate. ANI funcționează in cazul lui Oprișan doar la nivelul dânsului, ca vice al CJ Vrancea. (…) Nu știu dacă am încurcat planurile de revenire in politică ale lui Marian Oprișan, dar abia aștept să ne confruntăm cu probe în instanță,”, a adăugat el.

Marian Oprișan a reacționat după acuzațiile liderului AUR

Marian Oprișan a răspuns acuzațiilor lui George Simion, care s-a filmat în fața caselor sale și a cerut „confiscarea averilor nejustificate”.

„Cred, personal, că George Simion crede că se află în Rusia la preferații domniei sale. Numai în Rusia se pot confisca averi numai că spune un politician.

Vreau să-i aduc la cunoștință, dacă n-a aflat, e un mincinos patologic, își minte adepții pentu câteva voturi. Oamenii, săracii, il cred, că nu au reușit să muncească să agonisească ceva in viața lor. El (George SImion, n.r.) nu vine niciodată cu dovezi sau probe”, a declarat fostul șef al Consiliului Județean pentru Realitatea Plus.