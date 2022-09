PNL susţine doar majorările sustenabile de pensii şi salarii

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a fost sancționat de către preşedintele interimar al Senatului de la București, Alina Gorghiu, după ce le-a promis oamenilor că Guvernul României va mări pensiile și salariul minim pe economie.

Joi, Alina Gorghiu a specificat că Partidul Național Liberal (PNL) va susţine doar majorările sustenabile de pensii şi salarii, subliniind, totodată, că se vor face doar majorările pe care le permite bugetul statului.

„Cred că domnul Budăi (ministrul Muncii – n.r.) are obligaţia să se concentreze pe reformele pe care le are de livrat către public. Şi nu e o glumă. Vom fi într-o mare problemă dacă Ministerul Muncii nu vine cu reforma pe salarizare şi reforma pe pensii. Repet: nu le-am văzut. Dânsul nu a vorbit despre ele, a vorbit exclusiv despre triplări, măriri de cinci, şase, zece, douăzeci de ori de pensii şi salarii, promisiuni nerealizabile, nesustenabile în acest moment”, a declarat ea.

„Se vor face majorările aşa cum prevede legea şi se vor face majorări sustenabile pe care bugetul le va permite. Niciodată nu o să vedeţi Partidul Naţional Liberal povestind de măriri de o sută de ori mai mari la pensii şi salarii câtă vreme alocările bugetare pentru aşa ceva nu există. Însă domnul Budăi poate să vorbească cu domnul ministru Câciu referitor la acest subiect, să vadă ce disponibilitate există şi, dacă există, cu toţii ne dorim să îmbunătăţim calitatea vieţii oamenilor. (…)

Comunicarea cu partenerii de dialog social, cu patronate, cu sindicate trebuie să fie făcută înainte. Să fie mai puţin dorinţe şi mai mult fapte concrete şi lucruri care să nu nască aşteptări pe care să nu le poată bifa această coaliţie. (…) Ar fi de dorit să fie mai multă seriozitate atunci când lansăm în spaţiul public proiecte, mesaje”, a explicat Alina Gorghiu, potrivit Agerpres.

PSD va discuta în cadrul coaliției despre mărirea pensiilor și a salariului minim pe economie

La scurt timp după declarația Alinei Ghorghiu, a venit și reacția ministrului Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi.

„În primul şi în primul rând, eu nu am anunţat măsuri, eu am anunţat propunerile Partidului Social Democrat, care vor fi depuse pe masa dialogului la coaliție însoțite de analizele noastre. Eu cred că grija față de oamenii care muncesc acum, față de cei care au muncit şi care ne-au crescut pe noi și acum sunt în pensie nu ține de ideologie.

Nu o să comentez ce spun colegii mei liberali, eu sper că în coaliție prin dialog se vor lua aceste măsuri. Noi, PSD ținem foarte mult la aceste măsuri, le-a am pus pe masa dialogului la coaliție și vom discuta și prin dialog cu siguranță vom rezolva”, a spus, joi, Marius Budăi, potrivit Antena 3.

„Eu am spus foarte clar că eu nu comentez aceste declaraţii. Eu am prezentat și am pus pe masă, repet, pe masa dialogului, la coaliție aceste propuneri ale Partidului Social Democrat. Nu mă tem. Nu mă tem, nu. V-am spus, nu comentez declaraţiile colegilor, au libertatea lor de a comunica, este problema lor cum comunică. Eu am spus doar poziţia PSD”, a completat social-democratul, referindu-se la declarațiile unor liberali care au spus că vor ca el să demisioneze.