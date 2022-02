Scandalul din interiorul USR capătă proporţii!

Dacian Cioloş: Este o dezinformare. Nu e adevărat, nu plec din partid

Preşedintele formaţiunii politice, Dacian Cioloş, îşi acuza unii colegi de răspândirea unor ştiri false. Mai exact, Cioloş spune că nu are de gând să plece din partid şi nici să-şi facă grupuri separate în Parlament sub denumirea PLUS.

Totuşi, el admite că a existat o discuţie, la şedinţa de joi seara, pe tema separării grupurilor parlamentare. În plus, liderul USR i-a îndemnat pe colegii săi să se gândească la măsurile de reformă şi să vină cu amendamente argumentate, în loc să genereze tensiuni prin răspândirea de dezinformări.

“Este o dezinformare. Nu e adevărat, nu plec din partid. Câtă vreme partidul poate evolua şi se poate dezvolta, nu plec.

Şi mai bine ar face colegii să se gândească la măsurile de reformă pe care le-am propus, să vină cu amendamente argumentate, sa dezbată conţinutul lor, decat să răspândească ştiri complet false”, a declarat Dacian Cioloş, potrivit News.ro.

Tensiuni mari după şedinţa de joi a partidului

Reamintim că, joi seară, au circulat informaţii care spuneau că Dacian Cioloş ameninţă că-şi dă demisia din funcţia de preşedinte al USR, dar şi despre o posibilă revenire la varianta PLUS urmată de separarea grupurilor parlamentare USR, dacă programul nu îi este acceptat de către colegi.

Între Dacian Cioloş şi Dan Barna a existat un schimb de mesaje destul de acide pe grupurile interne ale partidului, iar unii membri ai USR au vorbit chiar despre şantaj şi ultimatumuri.

Dacian Cioloş pare nemulţumit de faptul că nu are majoritate în forurile de conducere ale USR, propunând, în şedinţa de joi, un program politic ce aduce o serie de modificări importante.

Ulterior, Dan Barna l-a acuzat pe Cioloş de iresponsabilitate şi de faptul că aruncă partidul în aer în lupta pentru putere.

Cei doi foşti copreşedinţi ai USR-PLUS par să nu se mai înţeleagă deloc

“Vii să ne propui un program al preşedintelui care suprascrie statutul şi funcţionarea partidului. Încerci un transfer de responsabilitate de la lideri aleşi la comitete alese de tine.

Şi, cel mai grav, Dacian, este să arunci partidul în aer când România aşteaptă de la noi şi de la tine o viziune europeană, liberală, modernizatoare. Suntem prinşi între un guvern mamut, corupt şi inept şi forţele radicale care cresc.

Să vii acum să declanşezi o luptă pentru putere internă pentru că nu facem toţi frumos ca tine este iresponsabil”, ar fi scris Dan Barna într-un mesaj.

“Partidul suferă si noi ne certăm între noi. Am propus soluţii şi am primit o explozie de nervi din partea ta, fără să îi dai 24 de ore documentului propus. Îmi ceri consens şi îmi oferi ieşiri la televizor. Îmi e dificil să înţeleg ce propui partidului în afară de a-i exclude pe cei care nu sunt cu tine.

Mi-am dorit şi îmi doresc să lucrăm în echipă, să luam decizii pe bază de argumente, nu de apartenenţă la o tabără sau alta.

Competiţia pentru mine nu înseamnă scandal şi iritare, e necesară în procesele electorale, iar după finalul lor reintru în starea de echilibru şi colaborare pe care le cred necesare pentru bunul mers al unei organizaţii”, a fost replica dată imediat de Dacian Cioloş.