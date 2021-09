Scandal în Republica Moldova! Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon are un copil cu o jurnalistă cunoscută

Natalia Morari, jurnalistă la TV8 în Republica Moldova, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care scoate la iveală că are o relație cu controversatul om de afaceri Veaceslav Platon. Mai mult decât atât, aceasta spune că omul de afaceri care se află acum la Londra este tatăl fiului ei.

„Există momente în viață când ai de luat decizii care sunt extrem de complicate, dar sunt unicele corecte. Un an în urmă eu am ales să creez o poveste în jurul fiului meu Rem pentru a-l proteja înțelegând că asta este unica șansă ca el să aibă o copilărie liniștită în societatea noastră. Pentru a-l proteja am fost nevoită să-mi găsesc refugiu în spatele unei legende.

Am făcut-o cât am putut, dar pentru că urmează lucrurile care nu mai pot fi oprite, vreau să fiu eu cea care va spune totul. În ultimele săptămâni eu sunt șantajată de către oamenii din SIS cu aceste detalii din viața mea personală. Se dorește supunerea mea ca jurnalist, dar asta nu va fi niciodată. Ironia sorții este că asta sunt tot acei oameni care au slujit cu dedicație și pe timpul lui Plahotniuc, tot ei sunt cei mai harnici și astăzi.

Tata lui Rem este Veaceslav Platon și o declar ca să nu mai existe loc de niciun fel de șantaj în privința mea și a fiului meu”, a scris Natalia Morari pe pagina sa de Facebook.