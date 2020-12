Consiliul General al Capitalei a adoptat în şedinţa de luni 26 de proiecte privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bucureşti în adunările generale ale acţionarilor din companiile municipale, din societatea Service Ciclop SA, SC REBU SA şi SC Apa Nova Bucureşti SA.

Grupul consilierilor municipali PSD nu a formulat însă propuneri pentru AGA, anunţând că va ataca în instanţă hotărârile respective.

”Nu pot să intru în această capcană”

Aurelian Bădulescu a declarat că potrivit art 131 din Codul administrativ, trebuie stabilit un algoritm de împărţire a funcţiilor respective, astfel încât să fie respectată configuraţia politică rezultată în urma alegerilor locale.

El a solicitat suspendarea şedinţei, pentru ca liderii grupurilor politice să aibă posibilitatea de a se consulta şi stabili algoritmul respectiv.

„În opinia mea, cred că ar fi trebuit ca această discuţie să aibă loc între liderii de grup – eu am încercat să iau legătura cu aceştia, nu am reuşit – astfel încât, odată ce facem propunerile, să intrăm pe curat, astfel încât să nu fim nevoiţi să atacăm o hotărâre.

Am înţeles de la ceilalţi consilieri generali, membri ai altor grupuri, că aceste consultări au existat, adică ei vin cu nişte propuneri clare pe o structură foarte clar definită. Eu vă spun că astăzi sunt în imposibilitate de a face această propunere, pentru că nu ştiu câţi consilieri şi care este algoritmul.

Nu pot să intru în această capcană să îmi propun nişte consilieri care după aceea să cadă la vot”, a spus Bădulescu.

Înfiinţarea unei comisii speciale pentru monitorizarea companiilor municipale

Liderul grupului PNL, Răzvan Socolovici, a declarat că nu a fost contactat de către Aurelian Bădulescu în vederea unor discuţii pentru stabilirea algoritmului.

Totodată, CGMB a aprobat şi înfiinţarea unei comisii speciale pentru monitorizarea companiilor municipale, care ar urma să funcţioneze pentru o perioadă de doi ani.

Comisia va prezenta CGMB, din şase în şase luni, rapoarte cu propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei şi verificării. Din comisie fac parte: Ştefania Petre, Ana Ciceală, Horia Tomescu (USR PLUS), Cristian Olteanu, Aurelian Bădulescu, Florentina Gherghiceanu (PSD), Andrei Badiu, Diana Mardarovici (PNL).

Reprezentanţii CGMB în adunările generale ale acţionarilor vor fi următorii:

– Compania Municipală Dezvoltare Durabilă: Dan Milea (USR PLUS), Hazarian Constantin (PNL);

– Compania Municipală Consolidări: Roxana Cantea (USR PLUS), Hazarian Constantin (PNL);

– Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje: Manuela Mureşan (USR PLUS), Militaru Cătălin (PMP);

– Compania Municipală Parking Bucureşti: Andrei Rigu (USR PLUS), Diana Mardarovici (PNL);

– Compania Municipală Managementul Traficului: Gabriel Rău (USR PLUS), Adrian Moraru (PNL);

– Compania Municipală Medicala: Horia Tomescu (USR PLUS), Andrei Ionescu (PMP);

– Compania Municipală Turistica: Ştefania Petre (USR PLUS), Marian Podar (PMP);

– Compania Municipală Parcuri şi Grădini: Anamaria Gram (USR PLUS), George Nicolae (PNL);

– Compania Municipală Agrement: Manuela Mureşan (USR PLUS), Răzvan Socolovici (PNL);

– Compania Municipală Tehnologia Informaţiei: Valentin Necula (USR PLUS), Diana Mardarovici (PNL);

– Compania Municipală Sport pentru Toţi: Roxana Cantea (USR PLUS), Ionel Puşcaş (PNL);

– Compania Municipală Managementul Transportului: Gabriel Rău (USR PLUS), George Nicolae (PNL);

– Compania Municipală Publicitate şi Afişaj: Valentin Necula (USR PLUS), Adrian Moraru (PNL);

– Compania Municipală Pază şi Securitate: Sanda Hristudor (USR PLUS), Sebastian Nicolae Buşi (PNL);

– Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti S.R.L.: Horia Tomescu (USR PLUS), Răzvan Socolovici (PNL);

– Compania Municipală Imobiliară: Cosmin Smighelschi (USR PLUS), Sebastian Nicolae Buşi (PNL);

– Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde: Anamaria Gram (USR PLUS), Marian Podar (PMP);

– Compania Municipală Protecţie Civilă şi Voluntariat: Sanda Hristudor (USR PLUS), Sebastian Nicolae Buşi (PNL);

– Compania Municipală Eco Igienizare: Manuela Mureşan (USR PLUS), Florin Melciu (PNL);

– Compania Municipală Termoenergetica: Nicorel Nicorescu, Cosmin Smighelschi, Luminiţa Şerban (USR PLUS), Adrian Moraru (PNL);

– Compania Municipală Energetica Servicii: Cosmin Smighelschi, Luminiţa Şerban (USR PLUS), Andrei Badiu, Diana Mardarovici (PNL), Adrian Florescu (PMP);

– Compania Municipală Energetica: Andrei Rigu (USR PLUS), Răzvan Socolovici (PNL);

– Trustul de Clădiri Metropolitane: Luminiţa Şerban (USR PLUS), Florin Melciu (PNL);

– Service Ciclop S.A.: Nicorel Nicorescu , Andrei Rigu (USR PLUS), Sorin Purcărea (PNL);

– S.C. REBU S.A.: Dan Milea (USR PLUS), Andrei Badiu (PNL);

– S.C. Apa Nova: Florin Covaci (USR PLUS).