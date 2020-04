Multe dintre deciziile de cumpărare se bazau pe sentiment sau pe impuls. Apariția stărilor de urgență va sta la baza revenirii alegerilor raționale. În ceea ce privește viitorul telefoanelor mobile, restul anului se anunță a fi incert în privința vânzărilor de vârfuri de gamă. Clienții se vor orienta către modelele de mijloc, poate și către cele mai ieftine de atât, având în vedere că toate pot rula aplicațiile de zi cu zi. O altă opțiune pentru cei care vor un telefon mai ieftin, dar care să aibă performanțe notabile este alegerea unui vârf de gamă din generațiile anterioare.

Nume precum Samsung, Apple sau Huawei continuă să vândă modelele vechi pentru a genera loialitate din partea clienților. Așa că nu este de mirare că recomandarea de astăzi este un Samsung Galaxy S9, un model lansat în urmă cu 2 ani. Iată de ce e potrivit în anul 2020.

Îi vei iubi camera foto și video

Samsung Galaxy S9 de la eMAG are o cameră performantă, de 12 megapixeli, ce impresioneză și astăzi prin calitatea fotografiilor realizate. Motivul pentru care acum te poți bucura de fotografii foarte bune pe timp de noapte își are originile și în acest model de telefon. Grație diafragmei maxime f/1.5 și a tehnologiei procesorului de imagine, Galaxy S9 se descurcă și acum, după doi ani, în fotografia de noapte. Un aspect interesant este diafragma variabilă (la care Samsung Galaxy S20 a renunțat), ce permite fotografii mai clare. Fotografii știu că un obiectiv nu oferă cele mai bune performanțe atunci când este folosit la diafragma maximă. De aceea, pe lângă f/1.5, camera foto de pe Samsung Galaxy S9 „se închide” la f/2.4. Rezultatul? În caz de lumină puternică, imaginile vor deveni mai detaliate.

E rapid, în ciuda vârstei

Prin comparație cu modelul anterior, procesorul Octa Core găsit pe seria Galaxy S9 oferă o performanță cu 20% mai bună, în medie. Pentru că este tactat până la 2,7 Ghz și are o memorie super rapidă, orice joc, film sau experiență multimedia continuă să ofere rezultate extrem de satisfăcătoare. An de an, creșterile în performanță devin din ce în ce mai mici. Sigur, procesoarele pot fi create pe structuri mai mici (S9 e pe structură de 10nm, generațiile din acest an vor ajunge la 5nm), însă aplicațiile vor rula în mare parte la fel. Ce nu primești pe S9 și poți găsi pe vârfurile de gamă din acest an este o rată de refresh mai mare a ecranului, ce face ca totul să pară mai fluid. De asemenea, un alt lucru pe care nu îl vei primi este o gaură în buget.

Divertisment audio stereo

Sunt atât de multe lucruri pe care le considerăm banale în ziua de azi, cum ar fi boxele stereo. Modelele de azi se laudă cu sisteme surround, însă ascultarea la micile boxe ale unui telefon nu te va teleporta într-un spațiu cu sistem home cinema. De aceea, tot căștile sunt cea mai bună soluție. La acest capitol, vei fi bucuros să afli că te poți baza în continuare pe conexiunea clasică a jack-ului de 3.5 milimetri.

Emoji-uri după chipul și asămănarea ta

O surpriză extrem de plăcută pentru toți utilizatorii Samsung S9 este posibilitatea de a-ți crea propria serie de emoji-uri pe care, ulterior, le poți folosi în mesaje sau în alte aplicații de social media. Cum funcționează acest aspect? Cei de la Samsung au venit cu ideea de a le oferi utilizatorilor săi șansa de a-și crea emoji-uri scanând propriul chip. Impresionant, nu? Cu Samsung S9 poți să conferi un plus de originalitate chiar și celor mai banale conversații.

Un mit pe care Samsung Galaxy S9 a reușit să-l doboare este ideea de update-uri primite de telefoanele Android. Acesta a fost lansat cu versiunea 8 (Oreo), iar astăzi rulează versiunea a 10-a.

Sunt acestea motive suficiente pentru a-ți lua un telefon mai ieftin?