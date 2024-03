Cu cât nivelul de specializare este mai nișat, cu atât timpul necesar găsirii candidaților potriviți crește, astfel încât, pentru anumite poziții, închiderea unui proces de recrutare poate dura și până la 5 luni.

„Începând cu anul trecut, am observat o cerere în creștere pentru specialiști din domeniul construcțiilor, ingineri cu experiență în proiecte de infrastructură, instalații ori construcții civile. Totodată, specialiștii cu profil de vânzări (sales representative, area sales representative / manager, account manager, regional sales manager, key account manager), cei din financiar – contabil (contabil / economist, financial analyst, financial controller), dar și specialiștii din zona de producție (inginer de proces, inginer automatist, inginer mecanic, inginer electronist etc.) rămân în topul celor mai căutați candidați. Pe anumite segmente, chiar și anul acesta, cererea companiilor este mai mare decât ce oferă piața, de aici și dificultatea în a identifica și a atrage candidații vizați pentru pozițiile deschise în companie”, spune Olivia David, Recruitment Manager în cadrul Skilld, agenția de recrutare a eJobs România, specializată pe proiecte de recrutare pentru poziții white collar (roluri ce au ca cerință studii superioare) și gold collar (profesioniști cu înaltă calificare în domenii la mare căutare).