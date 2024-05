Intesa Sanpaolo finalizează achiziția First Bank

Astăzi, Intesa Sanpaolo a finalizat cu succes achiziția grupului românesc First Bank S.A., marcând un moment semnificativ în expansiunea sa pe piața din România.

Tranzacția a fost inițiată în urmă cu aproape un an, pe 28 octombrie 2023, când Intesa Sanpaolo S.p.A. și JCF Tiger Holdings S.A.R.L., acționarul majoritar al First Bank S.A., au semnat un contract de vânzare-cumpărare pentru achiziționarea a 99,980513% din acțiunile First Bank S.A. De atunci, după obținerea tuturor aprobărilor necesare de la autoritățile de reglementare relevante, Intesa Sanpaolo a finalizat cu succes achiziția.

Această mișcare strategică permite Intesa Sanpaolo să-și dubleze prezența în România, țară în care activează deja din 1996 prin intermediul Intesa Sanpaolo Bank România. Prin integrarea First Bank în portofoliul său, Intesa Sanpaolo consolidează poziția competitivă pe piața bancară locală, clasându-se în topul primelor 10 bănci din România.

Împreună, Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank totalizează active de aproximativ 3,2 miliarde de euro și deservesc peste 143.000 de clienți, având peste 1.500 de angajați. Această extindere a rețelei bancare va aduce beneficii considerabile clienților, oferindu-le o gamă mai largă de servicii bancare, de la cele cotidiene până la cele de investiții și consultanță.

Marco Elio Rottigni, șeful Diviziei de Bănci Subsidiare Internaționale a Grupului, a subliniat importanța acestei achiziții pentru stimularea investițiilor și a schimburilor comerciale între Italia și România, precum și pentru susținerea internaționalizării IMM-urilor. Integrarea First Bank în cadrul Grupului Intesa Sanpaolo va contribui la dezvoltarea economică a țării, atrăgând investiții și oferind sprijin companiilor în creștere.

„Le urăm un călduros bun venit angajaților și clienților First Bank în cadrul Grupului Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari și mai solide grupuri bancare din Europa. Consolidarea prezenței noastre în România va stimula investițiile italiene și străine în această țară, va intensifica schimburile comerciale și va sprijini internaționalizarea IMM-urilor. Dezvoltarea noastră va stimula inovarea la nivel economic, în beneficiul persoanelor fizice și juridice”, a declarat Marco Elio Rottigni.

Despre Intesa Sanpaolo și J.C. Flowers

Intesa Sanpaolo este cel mai mare grup bancar din Italia, fondat în 2007 prin fuziunea Intesa Siaf și Sanpaolo IMI. Cu sediul în Torino, Italia, și o prezență în peste 40 de țări, Intesa Sanpaolo oferă o gamă largă de servicii financiare, inclusiv banking de retail și corporativ, gestionare de active și servicii de consultanță. În plus, compania este cunoscută pentru angajamentul său față de dezvoltarea comunităților și protecția mediului, manifestat prin programe și inițiative sociale și culturale, precum Gallerie d’Italia.

J.C. Flowers este o firmă de investiții private specializată în industria serviciilor financiare. Fondată în 1998 de către J. Christopher Flowers, firma are sediul central în New York, cu birouri și în Londra și Palm Beach. J.C. Flowers se concentrează pe investiții la nivel global într-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, inclusiv bănci, asigurări, reasigurări, firme de valori mobiliare, finanțe specializate și servicii de gestionare a activelor. Cu un portofoliu diversificat de investiții în peste 66 de companii din 18 țări, firma are ca obiectiv obținerea de randamente atractive pentru investitori și consolidarea companiilor din portofoliul său.