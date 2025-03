Luni, Tribunalul București a emis o hotărâre în favoarea First Bank, sucursala română a Intesa Sanpaolo, în litigiul inițiat de lichidatorul Astra Română Capital. Acesta din urmă încerca să obțină pachetul majoritar de acțiuni al Băncii Dacia Felix, o bancă înființată în 1991 de omul de afaceri Sever Mureșan, care a avut un rol semnificativ în dezvoltarea sectorului bancar din România.

Contextul litigiului

Procesul a început în 2024, când lichidatorul Astra Română Capital a depus o acțiune la Tribunalul București pentru a solicita anularea unei hotărâri din 1995 a Consiliului de Administrație al Băncii Dacia Felix. Această hotărâre a dus la anularea acțiunilor deținute de Astra Română Capital și Sita Investment, ambele companii fiind asociate cu fostul bancher Sever Mureșan.

Avocații companiei în insolvență sperau ca, prin obținerea pachetului majoritar de acțiuni, să recâștige controlul asupra băncii, care în prezent este cunoscută sub numele de First Bank România.

Decizia instanței

Tribunalul București a respins acțiunea lichidatorului, hotărând că Astra Română Capital nu are calitatea procesuală necesară pentru a da în judecată First Bank și Consiliul de Administrație al acesteia. Instanța a admis excepția lipsei capacității procesuale de folosință, ceea ce a condus la anularea cererii de chemare în judecată. În plus, judecătorii au respins cererea formulată de avocatul Olivier Wagner în numele Astra Română Capital, argumentând că aceasta era lipsită de interes.

Această decizie, deși nu este definitivă, reprezintă o lovitură semnificativă pentru Astra Română Capital, care se află în insolvență, și pentru ambițiile sale de a prelua controlul asupra First Bank. Părțile implicate au dreptul de a face apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, ceea ce înseamnă că litigiul ar putea continua pe termen lung.

Schimbările de acționariat

First Bank, succesoarea Băncii Dacia Felix, a trecut printr-o serie de tranzacții importante de-a lungul anilor. După ce a fost preluată de Eurom Bank în 1997, banca a trecut prin mai multe etape de schimbare a acționariatului, fiind achiziționată de Bank Leumi, Piraeus Bank și, în cele din urmă, de First Bank în 2018.

În 2023, banca a fost achiziționată de gigantul italian Intesa Sanpaolo, consolidându-și astfel poziția pe piața bancară din România.

Tranzacția cu Intesa Sanpaolo a fost finalizată în iunie 2024, iar la scurt timp după aceasta, a fost respinsă prima acțiune a lichidatorului Astra Română Capital. Astfel, procesul continuă să fie o temă de interes în contextul evoluțiilor din sistemul bancar românesc.

Piața bancară și viitorul First Bank

După finalizarea tranzacției dintre JC Flowers & Co. și Intesa Sanpaolo, First Bank și Intesa Sanpaolo Bank România s-au combinat pentru a crea o bancă de top 10 în România, având active de 8,36 miliarde de lei la sfârșitul anului 2023. În același timp, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România a înregistrat active de 7,42 miliarde de lei la aceeași dată. Acest proces de consolidare a fost bine primit de piață, creând o instituție bancară cu o cotă de piață semnificativă.

În total, sistemul bancar românesc a înregistrat o creștere a activelor nete bilanțiere de 14,6% față de anul anterior, ceea ce subliniază evoluțiile pozitive ale sectorului bancar. În această perioadă de schimbări, rolul First Bank și al Intesa Sanpaolo este unul esențial pentru piața financiară din România, iar viitorul băncii va depinde de modul în care vor fi gestionate aceste procese juridice și economice.

În concluzie

Litigiul dintre lichidatorul Astra Română Capital și First Bank, deținută acum de Intesa Sanpaolo, continuă să fie un punct de interes major pe piața bancară din România.

Decizia Tribunalului București de a respinge cererea de chemare în judecată a adâncit și mai mult complexitatea situației legale a Băncii Dacia Felix, iar viitorul acestui litigiu va depinde de modul în care instanțele vor analiza apelul și evoluțiile din piață.