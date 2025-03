Ca urmare a acestei fuziuni, Banca Transilvania a înregistrat o creștere a activelor cu 9% și o extindere a portofoliului de credite cu 13%. În plus, BT beneficiază de o prezență mai mare în București și în centrul țării, consolidându-și astfel rețeaua și accesibilitatea pentru clienți.

Integrarea băncii s-a realizat într-un timp record

Omer Tetik, Directorul General al Băncii Transilvania, a afirmat că banca dispune de o competență esențială în realizarea rapidă și de succes a integrărilor companiilor achiziționate. El a menționat că, în acest caz, integrarea s-a realizat într-un timp record, de doar șapte luni, având o implementare foarte bună, posibilă datorită similarităților și sinergiilor dintre Banca Transilvania și OTP Bank, precum și datorită implicării echipelor celor două bănci. Tetik a transmis un mesaj de bun venit noilor clienți, parteneri de afaceri și colegi.

“Banca Transilvania are o competență esențială, execuția rapidă și de succes a integrărilor companiilor achiziționate. De această dată, a fost inclusiv o integrare în timp record, în doar șapte luni, cu o implementare foarte bună, posibilă datorită similarităților și sinergiilor dintre BT și OTP Bank, precum și implicării echipelor celor două bănci. Le spunem bun venit noilor clienți, parteneri de business și colegi.” – declară Ӧmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Ce aduce Banca Transilvania pentru clienții noi

Banca Transilvania oferă acces la cel mai mare ecosistem de soluții bancare și complementare, prin intermediul companiilor din Grupul BT. Banca este prezentă în 350 de comunități din întreaga țară. BT are mai mult de 530 de sedii și peste 2.000 de aparate c, precum BT Express, BT Express Plus și BT Cash & Drop. De asemenea, oferă aplicații de ultimă generație, cum ar fi BT Pay (pentru persoane fizice), BT Go (pentru companii) și BT Visual (pentru self-banking ghidat).

Un alt avantaj important al Băncii Transilvania este Hungarian Desk. Aceasta furnizează consultanță în limba maghiară atât pentru clienții proveniți de la OTP Bank, cât și pentru cei care lucrează deja cu Banca Transilvania și doresc acest serviciu. De asemenea, Banca oferă o ofertă de bun venit, care include produse, servicii și soluții financiare adaptate nevoilor clienților.

În 2024, Banca Transilvania a achiziționat OTP Bank și subsidiarele OTP Group din România. Pentru suma de 347,5 milioane de euro.

Dublă fuziune. Se pune și Moldova

Grupul Banca Transilvania se remarcă prin cel mai bogat istoric din România în ceea ce privește achizițiile și integrarea companiilor. Recent, grupul a realizat cea mai rapidă integrare din istoria sa. Ea s-a finalizată în doar șapte luni. Un exemplu semnificativ este fuziunea Victoriabank cu BCR Chișinău, parte din Grupul Banca Transilvania.

Prin aceste două fuziuni, Grupul Banca Transilvania joacă un rol important în consolidarea piețelor bancare din România și Republica Moldova.