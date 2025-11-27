În mesaj, rudele au transmis că sunt profund îndurerate de pierderea Pamelei și au publicat o fotografie în care artista apare într-o ținută alb-negru, cu părul platinat și ruj roșu intens.

Familia a subliniat că personalitatea creativă a lui Pam Hogg și întreaga sa operă au influențat un public vast, lăsând în urmă un patrimoniu puternic, menit să inspire și să încurajeze exprimarea dincolo de limitele convenționale, conform AFP.

Numeroase celebrități au reacționat imediat, aducându-i un ultim omagiu pe platformele sociale. Printre acestea se numără actrițele Rose McGowan și Patricia Arquette, ultima descriind-o drept o prezență remarcabilă, precum și trupa Blondie și creatoarea de modă Roksanda Ilincic, care au evocat lumina și energia ei unică.

„Spiritul creativ al Pamelei şi opera ei au impresionat numeroase persoane, iar ea lasă în urmă un patrimoniu magnific care va continua să inspire, să aducă bucurie şi să ne încurajeze să trăim dincolo de limitele convenţiilor”, a transmis familia îndoliată.

Deși familia nu a făcut publică cauza decesului, aceasta a transmis mulțumiri personalului unui centru medical din estul Londrei, unde creatoarea și-a petrecut ultimele zile în compania unor prieteni apropiați și a membrilor familiei. Rudele nu au precizat nici vârsta exactă a artistei, un detaliu pe care Pam Hogg l-a păstrat mereu într-o aură de mister, însă publicația The Guardian a estimat că aceasta avea 66 de ani.

Pam Hogg s-a născut în orașul Paisley, cunoscut pentru tradiția sa în industria textilă. A urmat cursurile Facultății de Arte Frumoase din Glasgow, apoi pe cele ale Royal College of Art din Londra. Prima sa colecție, intitulată Psychedelic Jungle, a fost prezentată în anul 1981 și a marcat începutul unei cariere caracterizate prin nonconformism și inovație.

Deseori comparată cu Vivienne Westwood datorită influențelor punk-rock, Hogg a devenit o figură emblematică a Săptămânii Modei de la Londra. Creațiile sale futuriste, coafurile îndrăznețe și ținutele spectaculoase au fost purtate de staruri precum Rihanna, Beyoncé, Kate Moss și Lady Gaga. Una dintre piesele emblematice ale creatoarei a fost combinezonul mulat, devenit celebru după ce Kylie Minogue l-a purtat în videoclipul piesei 2 Hearts din 2007, într-o versiune neagră și cu paiete.

Pe lângă contribuțiile sale din modă, Pam Hogg a avut și o activitate muzicală intensă. A făcut parte din mai multe trupe, printre care Rubbish, care a deschis concerte ale formației The Pogues la sfârșitul anilor 1970, dar și The Garden of Eden și Doll, ultima cântând în deschiderea unor concerte susținute de Debbie Harry, solista trupei Blondie, în anii 1990.