Dan Barna a declarat, după ce a fost ales prezidențiabilul USR în Congres, că partidul a mai făcut un pas în obiectivul Alianței USR-PLUS de a guverna în anul 2020. El a precizat că acesta e rezultatul eforturilor formațiunii din ultimii doi ani.

„Am mai făcut un pas în obiectivul Alianței USR-PLUS de a guverna în 2020. În cadrul mecanismelor statutare ale USR au avut azi alegerile pentru nominalizarea candidatului USR la alegerile prezidențiale. Am fost patru colegi în cursă. În urma rezultatele, USR m-a mandatat pe mine, am fost votat de către delegații de Congres să reprezint acest partid și vom vedea care va fi rezultatul și în urma discuțiilor în Alianță pentru poziția de candidat la Președinția României. E un rezultat care cumva confirmă eforturile de doi ani de când conduc acest partid de a ne dezvolta, de a crește, ceea ce România are atât de multă nevoie, un partid nou, un partid proaspăt care să aducă societatea activă și modernă în spectrul politic pentru a putea să mergem mai departe spre Europa”, a afirmat Dan Barna, sâmbătă la Congresul USR.

Întrebat de ce nu avem deja un anunț al prezidențiabilului Alianței, liderul USR a precizat că au fost respectate mecanismele statutare ale celor două partide, iar în două săptămâni va fi făcut anunțul legat de candidatul la prezidențiale al USR-PLUS.

„E exact același mecanism pe care l-am folosit cu succes și la europarlamentare. Și acolo cele două partide și-au ales candidații pe mecanisme proprii. Ne-am întâlnit, am stabilit o ordine pe listă și am obținut rezultatul acela care ne dă foarte mare încredere și care ne arată că România vrea aer proaspăt și credibilitate în politică. Suntem în aceeași situație. Cele două partide își respectă mecanismele statutare și modalitățile de desemnare a candidaților. Probabil în două săptămâni vom avea și o decizie în Alianță asupra candidatului comun USR-PLUS. Cu certitudine Alianța va avea un candidat unic la Președinția României”, a explicat Dan Barna.

