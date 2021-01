Vestea că Ilie Năstase și-ar fi bătut proaspăta soție a șocat întreaga opinie publică. Acum, un celebru milionar vine și face lumină în acest caz. El susține că motivul disputei ar fi chiar relația pe care el a avut-o în trecut cu actuala doamnă Năstase.

Milionarul celebru care a dat detalii este Nick Rădoi. Între el și Ioana Simion a existat în trecut o relație, de doar câteva luni, exact înainte de Ilie Năstase.

„Despărțirea noastră a fost una ok, ea nu s-a obișnuit cu mentalitatea din America. Ioana s-a mutat la mine ca să avem un viitor împreună, dar dacă am ajuns la o înțelegere că nu avem un viitor, relația s-a terminat definitiv. Nu a mai fost vorba după, de împăcare”, a explicat Rădoi.

Situația tensionată dintre Ilie Năstase și Ioana a fost făcută publică în urmă cu câteva zile. Actuala soție a tensimenului ar fi sunat la 112 și ar fi acuzat că este agresată de acesta. Cum episodul violent s-a petrecut chiar de ziua onomastică a acesteia, Nick Rădoi crede că el ar fi cauza.

“De Sfântul Ion eu am sunat-o să-i fac o urare de ziua ei. Așa obișnuim să ne salutăm noi de când ne-am despărțit. Și eu cred că din cauza mea s-a ajuns la ceartă și violență între ei. Ilie are probleme cu trecutul Ioanei. Sunt convins că Năstase a început să vorbească de trecutul Ioanei. Trecutul nu are valoare. Ilie trebuie să înțeleagă că, la vârsta noastră, nu putem să ne găsim pe cineva care nu are un trecut”, a declarat Nick Rădoi, la Antena Stars.