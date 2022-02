Gigi Becali vrea să facă o investiție impresionantă. El este decis să cheltuie 10 milioane de euro pentru un lucru pe care l-a promis în urmă cu 13-14 ani. Toată lumea se va gândi, probabil, că este vorba de campania de transferuri a celor de la FCSB. Lucrurile nu stau nici pe departe așa. Becali e decis să cheltuie o sumă impresionantă pentru a construi o biserică.

Omul de afaceri a decis în 2010 să ridice o biserică în Pipera. Patronul FCSB s-a implicat personal, iar construcția este aproape de finalizare.

„E o catedrală. Nu va semăna cu nimic din ce există în România. Va fi realizată după stilul bisericilor ruseşti. În ea se vor putea ruga concomitent 400 de credincioşi, va fi gata la roşu în acest an iar cu tot cu pictură cam în doi ani. Proiectul a fost făcut de domnul Becali, inclusiv cum va arăta acoperişul. Tot dânsul se ocupă de altar, icoane, pictură. Gigi Becali a ales şi clopotele care au venit din Rusia”, a spus inginerul Gelu Mălureanu, cel care se ocupă de ridicarea bisericii, potrivit Click.

Cât costă biserica lui Becali

Construcția va avea 40 de metri înălțime, 35 m lungime și 20 m lățime. În total, investiția lui Becali se ridică la 10 milioane de euro.

Becali a spus că biserica a fost făgăduită acum 13-14 ani când a obţinut Steaua o victorie mare, cu Galatasaray.

„Eram în post, m-am rugat la Dumnezeu şi am spus «Dă, Doamne, putere». Am avut o ofertă de 6 milioane de euro pentru terenul ăla şi am ales să construiesc biserica, aşa cum am promis. Cu Dumnezeu nu te joci și nu negociezi. Biserica o să mă coste, cu tot cu pictură cam 10 milioane de euro”, a spus Becali pentru sursa citată.

A achiziționat în vara acestui an o pensiune

S-a aflat ulterior că Becali a achiziționat în vara acestui an o pensiune în comuna Dorna Arini, din județul Suceava. După ce a văzut pe internet poze cu mica biserică, s-a hotărât să cumpere pensiunea în curtea căreia se afla lăcașul de cult. Afacerea l-a costat 160.000 de euro. În plus, patronul celor de la FCSB a mai spus că va construi două mănăstiri în Olănești. Una este de călugări, cealaltă, de maici.

El a povestit că mănăstirea de călugări va fi un fel de mic oraș călugăresc cu cinci sute sau cu o mie de călugări.

„Vor fi și animale, dar numai de sex masculin: măgari, boi. Nu vor fi și găini, doar cocoși!”, a relatat Becali în urmă cu ceva vreme.