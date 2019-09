Scandal imens în presă după ce s-a spus că Alexandru Cumpănașu nu ar avea nici măcar o diplomă de Bacalaureat. Unchiul Alexandrei, prezent la Antena 3, a vorbit despre studiile sale.

Unchiul Alexandrei a mărturisit că nu are o diplomă de licență încă. Mai mult, acesta nu a absolvit o facultate în România, ci în Elveția.

„M-am înscris la Academia Regală pentru Managementul Afacerilor din Elveţia, sunt în faza în care am dat examenul final de mai bine de jumătate de an. Deci am absolvit-o de facto. Procedura finală este aceea de a susţine lucrarea de diplomă, pe care am terminat-o, profesorul mi-a dat ok-ul pe ea, trebuie doar să fie verificată antiplagiat de universitatea de acolo.

Este vorba despre un Executive Master pentru care nu ai nevoie de diplomă de licenţă. Numai în România sistemul de învăţământ te obligă la nişte idioţenii din astea”, a declarat Alexandru Cumpănașu la Antena 3.

Candidatul la prezidențiale a venit cu lămuriri după ce s-a spus că nu ar avea nici măcar diplomă de bacalaureat.

În acest scandal s-a implicat chiar și ministrul Culturii.

”Nu am făcut vreo verificare pe mandatul de la Educație. Nu mi-a cerut nimeni. În cele 45 de zile cât am fost interimar la Educație nu mi-a cerut nimeni nimic. Eu nu am dat nicio declarație așa cum am văzut și eu și am părut și eu foarte mirat. Nici pe departe nu am declarat așa ceva. Și nici nu am ieșit în presă să am vreun punct de vedere sau să facem vreo verificare în cele 45 de zile cât am susținut interimatul”, a spus Daniel Breaz.

