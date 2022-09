Combatații ruși au atacat recent aeroportul Krivoi Rog din regiunea Dnipropetrovsk cu o rachetă X-59 și i-au distrus infrastructura, informează agenția Ukrainska Pravda.

„Rușii au lovit aeroportul cu o rachetă X-59. Infrastructura acestuia a fost distrusă. Utilizarea în continuare a aeroportului și a echipamentelor este imposibilă. Nicio persoană nu a fost rănită în timpul impactului”, a declarat șeful Administrației Regionale, Valentin Reznicenko.

Russian forces launched an X-59 missile on the airport in the city of Kryvyi Rih in Dnipropetrovsk Oblast, destroying it.

Source: Valentyn Reznichenko, Head of the Dnipropetrovsk Oblast Military Administration, on Telegram pic.twitter.com/4LovRnBglR

