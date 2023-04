În orașul Uman din centrul Ucrainei, cel puțin 10 persoane au fost ucise și alte 17 rănite atunci când o rachetă a lovit o clădire de apartamente, a declarat ministrul de interne Igor Klimenko.

Echipele de salvare s-au cățărat pe o grămadă uriașă de moloz care fumega, iar salvatorii au fost văzuți transportând un sac cu cadavre pe o targă.

„La început, ferestrele s-au spart (de la unda de șoc), apoi a venit explozia”, a declarat o localnică din blocul bombardat.

La Dnipro, o femeie și copilul său de doi ani au fost uciși într-un atac care a rănit, de asemenea, alți trei oameni, conform ministrului ucrainean de Interne.

În Ukrainka, localitate aflată la aproximativ 45 de kilometri sud de capitala Kiev, două persoane au fost rănite în atacuri cu rachete, vineri, la primele ore ale dimineții.

⚡️ The russian rockets killed 3 people [today]. Eight more were injured, reports the head of the Cherkasy Regional Military Administration, Ihor Taburets.

The rescue operation is ongoing in Uman.

— FLASH (@Flash_news_ua) April 28, 2023