Rusia vrea să suprime toată opoziția din țară! Confirmarea condamnării lui Navalnîi denotă acest lucru

Confirmarea condamnării lui Aleksei Navalnîi, principalul opozant al regimului de la Kremlin, arată că Rusia încearcă să suprime toate forțele de opoziție, este de părere Antony Blinken, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii (SUA).

”Respingerea apelului lui Navalnîi este un alt exemplu al dorinţei Kremlinului de a suprima toată opoziţia şi întreaga societate civilă”, a scris acesta într-un mesaj publicat pe contul de Twitter.

De asemenea, el i-a salutat ce cetățenii ruși care protestează împotriva războiului din Ucraina, dar și a corupției guvernului de la Moscova, pe care secretarul de stat al SUA a numit-o ”endemică”.

The denial of Navalny’s appeal is another example of the Kremlin’s quest to suppress dissent and civil society. We respect the brave citizens of Russia who protest their government’s brutal war and endemic corruption, despite threats, criminal charges, detentions and poisonings.

