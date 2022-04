Într-o postare pe contul personal de Twitter, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat că a discutat telefonic cu secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, în cursul zilei de luni.

În ceea ce privește subiectele principale de discuție, Bogdan Aurescu susține că i-a cerut oficialului american o prezență militară americană sporită în România. În același timp, cei doi au mai discutat despre invazia rusă în Ucraina și măsurile luate de NATO pentru apărarea țărilor din flancul estic.

Printre altele un alt subiect de discuție l-a reprezentat situația din Republica Moldova, în contextul în care Chișinăul are nevoie de ajutor având în vedere Paul fără precedent de refugiați care sosesc din Ucraina.

In-depth📞talk today w/@SecBlinken on joint efforts to counter security effects of RU aggression, enhanced deterrence&defence on @NATO’s #EasternFlank,firm support for 🇺🇦.Reaffirmed the solidity of our Strategic Partnership, discussed defence coop., 🇺🇸&NATO military presence in🇷🇴

