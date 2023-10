Rusia se pregătește pentru un posibil război cu NATO?

La sfârșitul săptămânii, portalul federal rusesc de proiecte de acte juridice de reglementare a publicat un decret al președintelui Vladimir Putin care va duce la reformarea Districtului Militar Leningrad, ca parte a reformelor militare la scară largă în curs de desfășurare.

Prin această mișcare, Flota de Nord a țării va fi lipsită de statutul de „asociație teritorială strategică interspecifică”, ceea ce înseamnă că forțele sale vor fi transferate în noul district reformat.

Deși semnificația acestor evoluții poate să nu pară evidentă, analistul militar rus Iuri Fedorov a sugerat că recrearea Districtului militar Leningrad indică faptul că Moscova se pregătește pentru posibile conflicte cu statele baltice și cu NATO.

„Districtul militar Leningrad are două teatre – țările baltice și Finlanda [membră NATO]”, a declarat el, potrivit SkyNews.

El a declarat că restructurarea a fost concepută pentru perioada de după războiul din Ucraina. În prezent, toate forțele care vor fi transferate în Districtul Leningrad sunt momentan ocupate în acest conflict.

„Probabil că 20% au rămas pe loc și nu sunt pregătite de luptă”, a adăugat Fedorov.

Războiul din Ucraina a scos la lumină punctele slabe ale armatei Rusiei

El a spus că, atunci când războiul din Ucraina se va încheia, toate țările implicate în conflict se vor confrunta cu problema pregătirii pentru un viitor război. NATO, SUA și Europa vor desfășura forțe mari de descurajare la granițele rusești, iar Ucraina va încerca să adere la NATO sau să obțină suficiente arme.

„Rusia se va confrunta cu o sarcină și mai dificilă, deoarece armata este afectată, armele moderne se epuizează, războiul a scos la iveală o mulțime de puncte slabe în armată”, a spus el. „Ei se vor strădui să recreeze forțe armate capabile să ducă un război în Europa și cu Ucraina și NATO în teatrul occidental”.

Potrivit thinktank-ului Institute for the Study of War, decizia lasă să se înțeleagă că „Rusia consideră că este necesar să-și restructureze forțele care se confruntă cu NATO și probabil că se poziționează la granița finlandeză, deși rămâne neclar cum va putea Rusia să mobilizeze, să antreneze și să organizeze aceste forțe în noi formațiuni militare la nivel de district”.