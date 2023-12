Rusia anticipează un viitor sumbru Uniunii Europene (UE). Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE ar putea destabiliza blocul comunitar.

Totuși, nu crede că cele două state europene vor putea intra în UE pentru că negocierile de aderare pot dura ani de zile, iar criteriile de aderare sunt stricte. În plus, Kievul și Chișinăul nu îndeplinesc acele criterii.

Dmitri Peskov a reamintit, totodată, că Rusia urmărește îndeaproape extinderea UE întrucât trăiesc pe același continent. Din punctul lui de vedere, decizia luată de Consiliul European cu o zi în urmă este „absolut politizată”.

Referitor la faptul că premierul Ungariei, Viktor Orban, a părăsit sala în momentul în care s-a anunțat deschiderea negocierilor de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova la UE, Dmitri Peskov a ales ironia la adresa liderilor UE. El a lăudat totuşi poziţia lui Viktor Orban.

Consiliul European a anunțat joi, 14 decembrie 2023, că va începe tratativele de aderare la Uniunea Europeană (UE) pentru Ucraina și Republica Moldova.

De asemenea, s-a decis acordarea statutului de candidat pentru aderare la UE pentru Georgia. În ceea ce privește Bosnia și Herțegovina, negocierile vor începe atunci când această țară atinge un nivel adecvat de conformitate cu criteriile de aderare.

Austria a susținut decizia de a iniția negocierile cu Bosnia și Herțegovina. Comisia Europeană a fost solicitată să prezinte un raport până în martie 2024 pentru a facilita procesul decizional în acest sens.

— Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023