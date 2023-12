Ungaria vs UE. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat, vineri dimineaţă, că el și Guvernul de la Budapesta se vor opune procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană (UE). Din punctul lui de vedere, decizia luată de Consiliul European cu o zi în urmă este „una proastă”.

Ungaria nu are de gând să plătească „costurile financiare şi economice” ale acestei decizii.

În plus, dacă se va schimba bugetul actual al UE, atunci va fi „o ocazie extraordinară” pentru ca Ungaria să primească „banii la care are dreptul”. De altfel, Ungaria nu manifestă niciun interes ca UE să contracteze împrumuturi în vederea finanțării ajutorului oferit Ucrainei.

Conform lui Viktor Orban, începerea discuțiilor privind aderarea Ucrainei la UE nu va afecta interesele Ungariei, dar finanțarea ei prin împrumuturi este prejudiciabilă pentru interesele Guvernului de la Budapesta. Din punctul lui de vedere, situația actuală din Ucraina este gravă.

Totuși, războiul nu ar trebui alimentat cu bani, ci ar trebui oprit. În opinia sa, ar trebui reluate negocierile de pace.

„Întotdeauna am spus că, dacă am proceda la o modificare a bugetului UE (…), Ungaria ar profita de ocazie pentru a cere clar ceea ce merită. Nu jumătate, niciun sfert, ci totul. Ungaria nu are niciun interes ca Uniunea Europeană să contracteze împrumuturi pentru finanţarea ajutorului către Ucraina.

Banii blocului comunitar sunt structuraţi astfel încât ceea ce a fost plătit către buget, a fost şi cheltuit. Am făcut o excepţie odată şi a ieşit prost”, a zis oficialul maghiar, referindu-se la împrumuturile comune pentru finanţarea redresării statelor membre din UE în perioada post-pandemică.

„Nu oricine a avut voie să acceseze aceşti bani în acelaşi mod. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple din nou”, a insistat el.