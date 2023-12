Ucraina nu va primi ajutorul financiar pe care âl așteaptă de la UE. Vineri, premierul ungar Viktor Orban a declarat că a exercitat dreptul său de veto în cadrul unui summit al Celor 27. Acest lucru s-a întâmplat în momentul discutării adoptării unui nou sprijin bugetar al Uniunii Europene pentru Ucraina. În sumă de 50 de miliarde de euro, conform informațiilor transmise de AFP.

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023