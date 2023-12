Victor Orban, prim-ministrul Ungariei, a ieșit din încăperea în care s-a anunțat demararea discuțiilor privind aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Viktor Orban a consimțit să părăsească sala, conștient fiind că ceilalți lideri din UE vor avansa și vor vota în favoarea Ucrainei. Premierul Ungariei a declarat că s-a abținut de la vot în ceea ce el a caracterizat drept „o decizie proastă”.

Fără să cedeze în fața presiunii, Viktor Orban a amenințat inițial că va recurge la dreptul său de veto întrucât este necesar votul unanim al celor 27 de membri în deciziile privind extinderea. În cele din urmă, însă, el a renunțat la această poziție.

De asemenea, și-a exprimat dezacordul cu privire la un nou sprijin financiar pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro, sub formă de subvenții și credite, pentru perioada 2024-2027.

De asemenea, Consiliul European a stabilit acordarea statutului de candidat la aderarea la UE pentru Georgia. Negocierile cu Bosnia și Herțegovina vor fi demarate odată ce această țară atinge gradul necesar de conformitate cu criteriile de aderare.

Comisia Europeană a fost invitată să prezinte un raport până în martie 2024 pentru a facilita o astfel de decizie. Decizia de a iniția negocierile cu Bosnia și Herțegovina a fost susținută de Austria.

