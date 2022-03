Cutremur pentru România. Rusia a trecut direct la aminențări. Țara lui Vladimir Putin a avertizat toate statele care oferă suport militar cu arme letale Ucrainei. Printre ele se află și România.

Mai exact, ministerul de Externe al Rusiei a transmis un anunț de amenințare pentru țările care oferă suport militar cu arme letale Ucrainei. Ministerul de Externe al Rusiei a avertizat că țările care sprijină Ucraina cu arme letale ar avea responsabilitatea dacă acestea sunt folosite în timpul ofensivei de la Moscova, informează The Kyiv Independent.

Amenințarea a fost lansată în contextul în care mai multe state printre care şi România au anunţat că vor sprijini Forţele Armate ale Ucrainei cu arme letale și carburanți și lubrifianți. Trebuie spus că țara noastră trimite ajutoare în valoare de 3 milioane de euro în Ucraina.

România a luat duminică dimineață decizia de a sprijini Ucraina şi trimite o nouă tranșă de ajutoare, cu o valoare de 3 milioane de euro. Această decizie a fost anunțată de purtătorul de cuvânt al Guvernului Dan Cărbunaru. El a dat mai multe detalii în timpul ședinței grupului pentru gestionarea situației generate de agresiunea militară rusă din Ucraina.

Prima tranșă de ajutoare trimisă de țara noastră a ajuns deja în statul vecin. Autoritățile române au anunțat că trimit combustibili, veste antiglonț, căști, muniție și echipamente militare, alimente, apă și medicamente. România și-a anunțat disponibilitatea de a prelua răniți ucrainieni în unități medicale din rețeaua militară și civilă. Societătea civilă românească, agenții economici, și alte categorii de voluntari români au oferit sprijin pe platforma special lansată. Au fost strânse1.269 de oferte, constând în alimente, apă, medicamente, cazare, transport și alte forme de sprijin.

Trebuie menționat că luni seară, un prim transport de materiale și echipamente donate de societatea civilă prin intermediul platformei puse la dispoziție de Guverna plecat în Ucraina.

