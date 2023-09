Ucraina a desfășurat un atac masiv cu rachete. Atacul a vizat un şantier naval din oraşul Sevastopol din Crimeea și s-a petrecut miercuri dimineaţa, 13 septembrie. În urma atacului au fost rănite 24 de persoane, potrivit declarațiilor guvernatorului susţinut de Rusia, Mihail Razvozhaev,

Vă amintim că Sevastopol este cel mai mare oraş din Crimeea şi un important port la Marea Neagră.

Razvozhaev, care a postat o actualizare la scurt timp după ce a ajuns la faţa locului, susține că patru persoane erau în acel moment „în stare moderată” în urma atacului. Tot el a anunțat că atacul ucrainean a provocat un incendiu. El a precizat și că locaţia nu era „o instalaţie civilă”, potrivit CNN.

💥 Giant explosions at the ship repair facility for Russia’s Black Sea Fleet in Sevastopol, occupied Crimea pic.twitter.com/V4gOQbZlwJ

— Igor Sushko (@igorsushko) September 13, 2023