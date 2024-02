Rusia a vrut să intre în NATO. Tucker Carlson i-a luat un interviu lui Vladimir Putin. Evenimentul a fost anunțat în urmă cu ceva timp pe contul său de X, unde videoclipul a înregistrat peste 60 de milioane de vizualizări.

Potrivit jurnalistului american, multă lume a crezut că relațiile dintre SUA și Rusia se vor normaliza după căderea URSS. Totuși, nu a fost așa, subliniază Tucker Carlson.

În urma întrebării, președintele rus a subliniat că „vestul se teme mai mult de o China puternică mai mult decât de o Rusie puternică”. În opinia lui Putin, potențialul Chinei este „enorm” și deja depășește SUA.

„Să nu vorbim despre cine se teme de cine. Dar să vorbim despre faptul că în 1991 Rusia s-a așteptat să ajungă în marea familie a statelor civilizate, acest lucru nu s-a întâmplat. Ne-au prostit! Vorbesc despre SUA, ne-au promis că nu se vor extinde înspre est. S-au extins de 5 ori, i-am tolerat, le-am tot zis vă rugăm nu, nu mai suntem comuniști.

Cum am mai spus, a fost un moment când o ruptură s-a produs, Elțin a spus chiar și Dumnezeu să binecuvânteze SUA. Ce e important, președintele a susținut SUA, ce au făcut ei în schimb? Au bombardat Belgradul. Au lăsat duhul din sticlă. Atunci s-a spus că legile și carta ONU e expirată, acum o invocă toți. Am ajuns președinte în 2000, am spus ok problema Yugoslaviei s-a terminat, hai să redevenim prieteni”, a declarat Vladimir Putin.