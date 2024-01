Tucker Carlson s-a întâlnit în cadrul emisiunii sale cu Willie Soon, un cunoscut astrofizician și geosavant care a lucrat 31 de ani la Harvard. Videoclipul a strâns aproape 6 milioane de vizualizări pe X și peste 400 de mii de vizualizări pe YouTube.

Celebrul jurnalist a început episodul cu mai multe întrebări importante. În primul rând, s-a legat de proveniența combustibililor fosili și de modalitatea în care se formează hidrocarburile.

Primele întrebări lansate de el sunt următoarele: „de ce acestea se găsesc atât de adânc sub oceane și în partea superioară a Pământului?”, și „cum se face că unul dintre sateliții lui Saturn are mai mult petrol și gaze naturale decât Pământul?”.

Într-o notă de umor, jurnalistul a subliniat că este puțin probabil ca dinozaurii, planctonul și pădurile să fi existat pe una dintre lunile lui Saturn.

Astrofizicianul a oferit mai multe informații. De exemplu, acesta a spus că există „un ocean întreg de metan” pe Titan, cel mai mare satelit al planetei Saturn. A urmat următoarea întrebare: „Unde este încălzirea globală acolo, dacă este plin de metan?”.

Subiectul a fost abordat și de jurnalistul Bogdan Comaroni, în cadrul emisiunii „HAI Live! cu Turcescu”, de pe canalul de YouTube „HAI România”.

Revenind la jurnalistul american, acesta a spus că el credea, până de curând, că existența așa-numiților combustibili fosili este limitată de cantitatea de fosile, de cantitatea de materie organică în descompunere.

Totuși, acest lucru nu este deloc adevărat, în opinia savantului Willie Soon. După ce a auzit acest răspuns plin de încredere, Carlson a spus că „trebuie să regândim o mulțime de lucruri”, dacă într-adevăr nu este așa.

Întregul interviu poate fi vizualizat în videoclipul de mai jos. Acesta a strâns imediat zeci de mii de aprecieri și redistribuiri.

Ep. 62 If fossil fuels come from fossils, why have scientists found them on one of Saturn’s moons? A lot of what you’ve heard about energy is false. Dr. Willie Soon explains.

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 9, 2024