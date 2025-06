Sebastian Burduja, ministrul interimar al Energiei, crede că tranziția spre energia verde ar trebui să fie pragmatică și inteligentă. În opinia sa, Uniunea Europeană (UE) are nevoie de un acord inteligent, nu doar de un acord verde „care se bazează exclusiv pe ideologie”.

„Într-adevăr, sistemul energetic de astăzi este cu totul diferit faţă de cum era acum 35 de ani. Această ţară a îmbătrânit, la fel cum şi restul Europei de Est a trecut printr-o schimbare uriaşă în 1990, o tranziţie dureroasă, fără îndoială, dar, cu siguranţă, atât partea de producţie, cât şi cea de consum din sectorul energetic sunt fundamental diferite astăzi.

Avem mult mai puţină predictibilitate, mult mai puţină echilibrare, costuri de echilibrare mult mai mari, aş spune, şi, desigur, impactul schimbărilor noastre şi al schimbărilor din sistem este absolut uriaş. (…) Cred că astăzi tranziţia trebuie să fie pragmatică şi inteligentă.

Nu mi-am făcut prea mulţi prieteni la Bruxelles – scuze prietenilor noştri din DG Energy – dar am fost foarte vocal în legătură cu nevoia unui acord inteligent, nu doar a unui acord verde care se bazează exclusiv pe ideologie”, a susţinut oficialul român la conferinţa „Grids of the future – The rise of electrification – Romania’s role in Europe’s energy security and competitiviness”.