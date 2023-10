Roxana Hulpe trece prin momente grele. Cunoscuta prezentatoare este în doliu după decesul bunicii din partea tatălui. Știrista a scris un mesaj copleșitor pe Instagram.

La câteva luni de la moartea bunicului ei, știrista de la Pro TV și-a pierdut acum și bunica. Bunica s-a stins duminică, 29 octombrie.

„Am fost copil atât timp cât mâinile bunicilor m-au mângaiat ori de câte ori am cerut sau nici măcar n-am știut că vreau. Am fost copil până când știam că sun la Copru, chiar și-n momentele grele, iar bunica avea o vorbă bună. Am fost copil până azi când s-a dus și ea, așa, să ne învețe încă o lecție mare:

