Regretata crainică de la TVR Delia Budeanu este condusă pe ultimul drum, astăzi, 21 octombrie 2024. A decedat în weekend, la onorabila vârstă de 75 de ani. Ea va fi înmormîntată la Mănăstirea Ghighiu din județul Prahova.

Încă de la primele ore ale dimineții, cei care au cunoscut-o au venit să își prezinte omagiile.

De la înmormântarea ei nu lipsesc nici Dana Budeanu, fosta noră, și nepoatele sale. Dana Budeanu a ales să poarte o rochie neagră, peste genunchi, pe deasupra căreia a purtat o blană albă cu imprimeu. Fiicele sale s-au îmbrăcat în negru și au purtat haine de blană negre pentru a face față temperaturilor scăzute.

La înmormântarea ei, sunt prezente mai multe persoane publice din România, printre care și premierul țării, Marcel Ciolacu.

În urmă cu 30 de ani, Delia Budeanu a fost diagnosticată cu cancer. Totuși, ea a ales să nu facă public diagnosticul primit. Puține persoane au știut despre suferința ei. A vorbit însă despre problemele sale de sănătate abia după ce a reușit să se vindece complet, adică după zece ani.

„Am avut un război infernal pe care l-am trecut alături de Radu, soțul meu. Am avut un cancer infernal. Știți cum am trecut de acest cancer? Neluând în seamă diagnosticul. N-am crezut că este un diagnostic corect și m-am dus la un mare medic după ce profesorul Tașcu m-a diagnosticat. Am fost și operată. Diagnosticul era ceva de genul neoplasm nu știu cum la intestinul subțire.

M-au pus să fac chimioterapie. Dar eu nu am luat în serios. N-am dat doi bani. Am zis că toată lumea se înșală. Am zis că nu pot să am cancer. Știu că este incredibil, dar mi-a ieșit. La prima doză de chimioterapie mi-a fost foarte rău. Mi-a fost atât de rău încât am decis să scot două ingrediente și să las doar o componentă.

Aceasta din urmă avea calciu. Fără să știe nimeni, am aruncat două la gunoi și una o făceam. Nu am zis nimănui, că nu mi s-ar fi permis. Medicul n-a știut. Asistenta nu și-a dat seama ce fac” povestea ea în cadrul emisiunii TV „Profesioniștii”.