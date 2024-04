Bugetul Rompetrol Rafinărie a fost aprobat

Acţionarii Rompetrol Rafinare au dat undă verde proiectului de buget pentru 2024 în Adunarea Generală Ordinară. Potrivit raportului trimis luni Bursei de Valori Bucureşti, proiectul evidențiază o prognoză de pierdere netă de 39,758 milioane dolari pentru acest an.

Cifra de afacere brută este estimată la 4,516 miliarde dolari. Raportul arată că cifra de afaceri netă este estimată la 3,52 miliarde de dolari.

În același timp, se prevede un profit operațional (EBITDA), excluzând cheltuielile de amortizare și depreciere, de 123,92 milioane de dolari și un profit operațional (EBIT) de 38,855 milioane de dolari.

În Adunarea Generală Ordinară desfășurată pe 26 aprilie, acționarii au aprobat atât programul de producție al companiei, cât și planul de investiții pentru anul 2024.

Cantitatea de materie primă pentru 2024 trece de 4 milioane de tone

Pentru anul în curs, se estimează că cantitatea de materii prime prelucrate va depăși 4,956 milioane de tone pe an. Această cifră include aproximativ 4,65 milioane de tone de ţiţei pe an și 306,319 tone pe an de alte materii prime.

Se estimează că Rafinăria Vega va prelucra o cantitate de 4.133.137 de tone de materii prime pe an.

Se preconizează că uzina Petrochimie va produce 146.130 tone de polimeri pe an, dintre care:

79.690 de tone pe an de polipropilenă (PP)

66.440 de tone pe an de polietilenă de înaltă presiune (LDPE)

Investițiile vor trece de 140.000 de milioane de dolari

Conform raportului, valoarea totală a investițiilor planificate pentru Rompetrol Rafinare în 2024 este de 147,929 milioane de dolari.

Rompetrol Rafinare, parte a KMG International, gestionează rafinăriile Petromidia Năvodari, care include Divizia de Petromichimie, și rafinăria Vega Ploiești.

Acțiunile companiei sunt tranzacționate la Bursa de Valori București începând din aprilie 2004. Cei mai importanți acționari includ KMG International, cu o participație de 48,1136%, și statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, cu 44,6959% din acțiuni.

Rezultatele Rompetrol Rafinare în 2023

În 2023, Rompetrol Rafinare a consemnat o diminuare a performanței financiare, influențată de fluctuațiile prețurilor internaționale ale petrolului și produselor rafinate.

În 2023, cifra de afaceri brută a înregistrat 5,3 miliarde de dolari, reflectând o scădere de 19% față de anul anterior. Profitul operațional (EBITDA) s-a situat la 201 milioane de dolari. Rezultatul net a fost negativ, însumând 270,5 milioane de dolari.