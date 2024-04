Președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a oferit mai multe explicații despre fondurile europene și efectele asupra economiei. În primul rând, ea a subliniat că banii europeni reprezintă o gură de aer pentru România.

Totodată, Cîmpean a susținut că Sibiul nu putea fi „Capitală a Culturii” fără fonduri europene. Orașul a reușit să fie o destinație turistică importantă și importantă, cu ajutorul investițiilor, spune ea.

„Fără fonduri europene Sibiu nu putea fi Capitală a Culturii. Ulterior acelui an, Sibiu a menținut nivelul de activități culturale și cu investiții importante am reușit să fim destinație turistică importantă, dar și o destinație culturală căutată. Consiliul Județean Sibiu are cel mai mare buget pentru cultură la această oră, comparativ cu țara”, a declarant Cîmpean.

Aceasta a detaliat investițiile majore din județ, cu impact atât pentru sibieni, cât și pentru turiști și pentru cei care tranzitează județul din inima țării.

650 km de drum județean au fost reabilitați la Sibiu în ultima perioadă, potrivit declarațiilor făcute de președintele Consiliului Județean Sibiu.

De asemenea, Aeroportul internațional Sibiu este cea mai mare investiție făcută aici, după Revoluție. Este vorba despre o sumă de 64 milioane euro, prin Programul Infrastructură Mare.

Terminalul a fost construit într-un an de zile. 18 școli din județ au fost complet modernizate și au fost construite centre sociale pentru copii din medii defavorizate.

La rândul ei, ministrul Culturii, Raluca Turcan, a oferit mai multe explicații. Ea susține că acest model cultural este „unul căutat și în țară și în afara țării”.

Președintele PNL Sibiu a susținut și că România traversează o perioadă cu foarte multe provocări.

„În pandemie, sistemul medical a fost asaltat, a fost o presiune fantastică. Dar pentru că ne-am mișcat bine, am reușit să achiziționăm aparatură, am creat condiții pentru digitalizarea sistemului etc. Toate au rămas. De altfel toate soluțiile din perioada de criză ajută și acum. În educația din Sibiu am investit 100 mil de euro. Toate vor duce la o tânără generație mai pregătită”, a mai spus ea.