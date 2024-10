În cadrul Școlii de Toamnă a Organizației Seniorilor Național Liberali, ministrul Culturii, Raluca Turcan, a ținut un discurs captivant în care a abordat realizările recente ale Partidului Național Liberal (PNL) și a subliniat importanța investițiilor în cultură și infrastructură pentru viitorul României.

Turcan a început prin a reafirma cu mândrie realizările PNL, menționând creșterea medie a pensiilor cu 26%.

De asemenea, a recunoscut provocările întâmpinate de pensionari, subliniind că PNL a contribuit la o reformă semnificativă în sistemul de pensii.

Raluca Turcan a subliniat că, în ciuda percepției greșite create de comunicarea defectuoasă, niciun pensionar nu a avut parte de scăderi ale pensiilor.

Ministerul Muncii, sub conducerea PNL, ar fi gestionat mai bine acest proces, fără confuziile apărute din cauza schimbărilor de miniștri.

Din păcate, am avut un ministru al Muncii pe care l-au schimbat, care în loc să se preocupe să meargă rapid procesul de digitalizare al dosarelor de pensii, să se preocupe să fie calculate pensiile, să le spună pensionarilor să aducă adeverințele, adeverințele pe bază de contributivitate, ca să le putem lua în calcul la pensie, stăteau la televizor și plângeau de grija bunicilor.

Raluca Turcan a mai spus că niciunui pensionar nu i-a scăzut pensia.

”Asta este adevărul, rămân pensii în plată dacă pe bază de formulă a reieșit o sumă mai mică. Evident că totul este perfectibil. Această variantă de lege a pensiilor este cea mai echitabilă variantă pe care am putut s-o găsim și este rezultatul unei munci infernale pe care am dus-o împreună cu specialiști, astfel încât să obținem acest rezultat”, spune ea.