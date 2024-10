Cu ocazia Zilei Persoanelor Vârstnice, cabinetul condus de Marcel Ciolacu le oferă pensionarilor un cadou important. Pragul de neimpozitare a pensiilor va fi majorat la 3.000 de lei.

Începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, Executivul va implementa neimpozitarea pensiilor sub 3.000 de lei. Această măsură a social-democraților va crește pragul de impozitare de la 2.000 de lei la 3.000 de lei. Scopul acestei inițiative este de a proteja pensionarii cu venituri mici și medii.

Conform vechiului prag de impozitare de 2.000 de lei, un pensionar care avea venituri recalculate de la sub 2.000 de lei la peste această sumă ar fi riscat o reducere a veniturilor. Această reducere ar fi fost generată de impozitul de 10% aplicat pentru veniturile care depășesc 2.000 de lei. Creșterea acestui prag la 3.000 de lei de către Guvern ajută astfel la protejarea pensionarilor, prevenind situații dificile pentru aceștia.

Astfel, începând cu 1 octombrie, impozitul se va aplica exclusiv pensiilor care depășesc 3.000 de lei. Impozitul se va calcula doar pentru suma care trece de acest plafon.

Inițiativa lansată cu ocazia Zilei Persoanelor Vârstnice completează măsura de recalculare a pensiilor, care a dus la creșterea a 3,8 milioane de pensii din sistemul public. Prin majorarea pragului de impozitare, guvernul Ciolacu garantează că orice venit suplimentar obținut în urma recalculării pensiilor va rămâne în posesia pensionarilor, fără a fi supus impozitului de 10%.

Pentru a evita inechitățile sociale în acest domeniu, premierul Marcel Ciolacu a dat undă verde în Guvern majorării pragului de neimpozitare pentru pensiile din sistemul național de ordine și siguranță publică. Aproximativ 200.000 de persoane vor beneficia de această măsură.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, astăzi, pe Facebook intrarea în vigoare a majorării plafonului de impozitare pentru pensiile din sistemul național de ordine și siguranță publică. Aceasta va aduce pensiile la același nivel cu celelalte pensii publice. Plafonul a fost deja ridicat de la 2.000 la 3.000 de lei, începând cu 1 octombrie.

„Astăzi, de intră în vigoare și decizia privind neimpozitarea pensiilor sub 3.000 de lei. O măsură care se aplică tuturor pensiilor din sistemul public, dar și pentru cel de apărare și ordine publică și care completează reforma pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie, prin care am eliminat inechitățile și am făcut dreptate pentru 3.8 milioane de pensionari. Astfel de măsuri se adaugă altor decizii de protecție socială pe care le-am promovat în această guvernare pentru vârstnicii cu venituri mici.