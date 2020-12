Cu peste 800 de angajați, Grupul Farmavet are o istorie de peste 65 de ani, însă moștenirea sa se întinde pe 125 de ani, încă din anul 1895, când avea să fie înființat la București Institutul Pasteur.

În prezent, Grupul are o activitate integrată de producție și comercializare și este format din companiile Farmavet SA, Pasteur Filiala Filipești SA, FNC Nutriție Pietroiu SRL. Cele două companii producătoare (Pasteur Filiala Filipești – producător de produse medicamentoase și biologice veterinare;

FNC Nutriție Pietroiu – producător de nutrețuri combinate) comercializează produsele prin intermediul Farmavet SA. Activitatea de comercializare a produselor de uz veterinar se realizează prin 2 canale: rețeaua de distribuție și rețeaua de farmacii veterinare, care este formată din peste 160 unități cu acoperire națională.

Astăzi, Farmavet se adresează unui număr de peste 5500 de clienți, afirmându-se ca specialist în furnizarea de produse biologice, medicamente, premixuri medicamentate, premixuri vitamino-minerale, aditivi furajeri, medii de cultură, dezinfectante, raticide, reactivi chimici, materiale igienico-sanitare, echipamente de protecție, instrumentar de uz veterinar și altele.

Din 2019, grupul beneficiază de susținerea fondului de investiții China Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund II prezent pe 16 piețe din regiune cu angajamente de peste 1,2 miliarde USD.

Despre viitorul unei companii simbol și tranziția către corporație ne vorbește Irina Roșu, CEO al Grupului Farmavet. „Septembrie 2019 marchează kilometrul 0 în evoluția grupului ca întreg, fiind un nou început de drum pentru dezvoltarea acestuia, cu ambiții frumoase de modernizare și de eficientizare, de angajator de top, de partener de bază pentru discuțiile cu autoritățile relevante în vederea aducerii industriei farmaceutice veterinare la stardardele europene, precum și de jucător important în economie cu atenție către aspectele sociale și de mediu“, declara Irina Roșu.

Cum a fost anul 2020 pentru FARMAVET in contextul preluării companiei de către fondul de investiții?

Irina Roșu: Anul 2020 a fost unul al provocărilor, dar și un an cheie în istoria Grupului, prin prisma transformărilor și investițiilor în modernizare care au fost inițiate. Am demarat acțiuni ample de reorganizare și eficientizare în toate departamentele, iar rezultatele nu au întârziat să se vadă, mai ales în termeni de performanță de vânzări. În plus, am asumat un nivel considerabil de cheltuieli care vor asigura modernizarea rapidă a proceselor noastre și așteptăm roadele acestora începând cu anul următor.

Ce presupune achiziția Grupului Farmavet de către Fondul China Central and Eastern Europe Investment?

Irina Roșu: Achiziția presupune, în primul rând, un proces transformațional complex care implică o dezvoltare a competențelor și trecerea către o nouă cultură organizațională.

Ne dorim creionarea unei culturi organizaționale bazate pe management participativ, lucru în echipă, inovație și meritocrație. Desigur, în cadrul acestui proces, un rol esențial îl joacă asigurarea instrumentelor corecte de lucru și de luare a deciziilor.

Astfel că ne vom concentra pe acțiuni și investiții direcționate către dezvoltarea sistemelor informaționale, automatizarea în toate segmentele de activitate: fabrici, depozite, logistică, precum și actualizarea și modernizarea tuturor proceselor de asigurare și control al calității. Vorbim despre un proces transformational extrem de complex, care tocmai a început.

Este un proces care necesită o viziune foarte clară, ambiție și abnegație din partea întregii echipe (manageriale și non-manageriale) și în care suntem pregătiți să investim resurse impresionante. Totodată, marchează și începutul unei colaborări transparente și constructive cu autoritățile pentru a transforma moștenirea antreprenorială într-un vârf de lance al industriei.

Cum a influențat pandemia activitatea Farmavet?

Irina Roșu: Ca pentru toată lumea, efortul organizațional a fost uriaș. Intrarea în starea de urgență a venit într-un moment în care infrastructura IT existentă la acel moment nu era gândită pentru telemuncă, iar recrutările erau în toi, procesul de induction fiind îngreunat. Având în vedere că majoritatea salariaților au activitate „de teren“ (colegii din vânzări, farmacii, depozite, producție), provocarea majoră a fost să găsim soluții rapide de prevenție contra Covid, precum și scenarii de back-up în caz de apariție a vreunui focar de infecție și nevoia implicită de carantinare a punctului/ punctelor de lucru corespunzătoare.

Obiectivul tuturor a fost să menținem activitatea funcțională, în condiții de securitate maximă pentru angajații noștri, astfel încât accesul la tratament pentru animalele din gospodării, ferme și a celor de companie, să nu fie întrerupt. De asemenea, mixul de produse a suferit o schimbare destul de vizibilă, cu concentrare către medicamente, dezinfectanți și pet food.

E greu de spus ce vânzări am fi avut dacă nu ar fi existat pandemia. Creșterea vânzărilor este cu siguranță rezultatul proiectelor de reorganizare și nu putem discerne ce nivel de creștere a fost contracarat de efectele pandemiei. Dar, chiar și în acest context dificil, anul 2020 ne-a adus o creștere a cifrei de afaceri de aprox 17% comparativ cu 2019, până la aproximativ 45 de milioane de euro.

Care au fost principalele investiții realizate în 2020?

Irina Roșu: De departe cea mai importantă investiție din 2020 este cea în capitalul uman cu o creștere a masei salariale față de 2019 de aproape 3 milioane de euro. Această creștere a inclus actualizarea salariilor, prin aducerea acestora la nivelul corect dictat de piața muncii, recrutarea echipei de top management – profesioniști, cu experiență vastă de MÆ și turnaround (directori financiar, operațiuni, Juridic, HR, Marketing, vânzări engros, vânzări cu amănuntul), construirea de noi departamente: medical training, analiză piață, controlling, regulatory affairs, precum și extinderea departamentelor existente.

Tot în 2020, au fost realizate investiții materiale de aproximativ 4 milioane de euro și au vizat modernizarea tuturor zonelor operaționale (fabrici, depozite, flota de turisme și de transport marfă) și comerciale (rețea existentă de farmacii). De asemenea, investiții importante au fost direcționate și pentru extinderea rețelei de farmacii veterinare, astfel încât să beneficiem de o acoperire națională cât mai bună.

Ce investiții planificați pentru 2021?

Irina Roșu: Anul următor vom continua investițiile masive inițiate în 2020, care vor viza în principal modernizarea proceselor operaționale. Investiții consistente vor fi direcționate către capitalul uman, care va rămâne una dintre principalele noastre zone de interes. La acest nivel, focusul nostru în 2021 va fi pe formarea profesională, în special pe susținerea profesiei de medic veterinar care este în prezent mult subdimensionată pentru nevoile României la nivel național. Avem un plan de mare anvergură de colaborare cu toate facultățile de medicină veterinară din țară pentru programe de internship pentru studenții din ani terminali, cu asigurarea locurilor de muncă la momentul obținerii Certificatului de Liberă Practică.

Ne dorim ca Farmavet să devină un centru național de referință pentru formare profesională și educare la nivelul întregii industrii, dar și al consumatorilor. Iar pentru aceasta suntem deschiși către o colaborare cât mai strânsă cu CMVRO și cu ANSVSA.

Revenind la investițiile bugetate pentru 2021, o bună parte dintre acestea vor viza și îmbogățirea ariei de servicii medicale și de comercializare a produselor medicamentoase veterinare printr-o rețea largă de cabinete și de clinici veterinare cu acoperire națională in parteneriate cu medici veterinari, astfel încât să susținem accesul consumatorilor de peste tot la consultații și la obținerea de rețete necesare tratamentelor responsabile pentru animalele din gospodării. Pentru aceasta, depunem eforturi susținute pentru a consolida o comunicare constructivă cu autoritățile astfel încât să fie creat cadrul legal și administrativ care să permită această dezvoltare în paralel cu implementarea tuturor rigorilor specifice industriei.