Pentru orice șofer, Calea Griviței e ”strada aia lungă cu multe gropi și capace de canal ridicate peste nivelul asfaltului”. Altădată, de-a lungul ei, pe partea cu calea ferată, erau sute de case cu prăvălii la parter, scrie infofinanciar.

Găseai ateliere foto, magazine de optică, ceasornicării, geamgerii, vreo două mici măcelării, cel puțin un ceaprăzar, dar și vinăria lui Gheorghe Ștefănescu, celebrul falsificator de vinuri executat în perioada când ”avuția” era a întregului popor. Acum, partea comercială mai mișcă ceva numai pe partea stângă, dacă stai cu fața spre Gara de Nord.

Cam la jumătatea drumului dintre Podul Grand și Podul Basarab se află un magazinaș mai aparte. Se numește băcănia Gramador și o știu din 2020, pentru că, refuzând medieval să port masca din cârpă ce te scapă de viruși, era musai să intru din magazin în magazin, pentru că ajunsesem să fiu cunoscut de milițienii zonei puși de stăpânire să împartă amenzi antipandemie. Cea mai grotescă perioadă postcomunistă… Omul sănătos devenise infractor.

Revenind, mare curaj îți trebuie ca să deschizi o băcănie în plină pandemie când planeta întreagă trăgea să se închidă.

Patroni sunt doi frați, Ștefania și Ionuț Grama. Eu prefer să îi numesc proprietari. Când au deschis, Ștefania avea 23 de ani și Ionuț 28.

”După ce s-au mai calmat lucrurile şi am putut să revenim în Bucureşti, la doar câteva zile de la venire, Ionuţ venise acasă cu o idee. Văzuse un spaţiu liber pe Calea Grivitei şi s-a gândit imediat că acolo ar fi minunat să deschidem o băcănie”, spune Ștefania pentru Capital.

”Deoarece nu aveam prea mulţi bani, am adus 2 muncitori pe care i-am cazat la noi acasă şi cu care am început amenajările. Cu ei am lucrat cam 2 luni, iar după plecarea lor, am rămas noi şi cu încă doi prieteni pentru a finaliza lucrarea. Muncitorii s-au ocupat de ce era mai greu, dar restul au fost făcute de noi”, subliniază tânăra patroană. Și a ieșit bine, chiar foarte bine.