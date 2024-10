Se spune că unul dintre factorii-cheie care îi diferențiază pe antreprenorii de succes de cei care nu reușesc este perseverența. András Bartha, fondatorul și CEO-ul Nett Front și antreprenor de peste trei decenii, a validat pe deplin acest verdict.

Povestea sa are la bază o pasiune: sculptura în lemn. Și-a descoperit-o în copilărie, a dezvoltat-o în liceul urmat și a dus-o mai departe prin deciziile pe care le-a luat.

„După ce am absolvit liceul, în 1984, erau două variante: înscrierea la universitate sau munca în profesie. Întrucât aveam dorința de a continua sculptura în lemn, m-am angajat la Fabrica de mobilă Ilefor. Am lucrat două luni și am fost înrolat în armată, în toamnă. Apoi, în 1986, după ce am terminat armata, m-am angajat la Fabrica de mobilă «23 August» ca sculptor industrial în lemn. În același an, m-am căsătorit cu Bara Tünde.

Așa că, la 20 de ani, mi s-au împlinit aproape toate dorințele. Lucram în meseria pe care o iubeam, eram stabil pe picioare, câștigam bine și eram fericit și plin de vitalitate”, povestește András Bartha, potrivit Infofinanciar.