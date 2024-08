Cei de la Poultry Investment au înțeles acest lucru. Tocmai au lansat o gamă nouă de produse din carne pui provenită de la animale crescute fără antibiotice. Puiul de Crăiești ne oferă carne de pui de cea mai bună calitate, de la găinușe crescute în mod natural. Și partea cea mai bune este că o vom putea cumpăra la un preț foarte decent.

Mâncarea sănătoasă, naturală, presupune niște costuri de producție semnificativ mai mari decât cea produsă în masă. De aceea sunt atât de entuziasmată de acest proiect. Să avem acces la mâncare, sănătoasă care să nu ne golească portofelul, parcă este prea frumos ca să fie adevărat, nu-i așa? Asta am spus și eu, până să aud prezentarea conceptului.

Povestea brandului

Povestea Puiului de Crăiești a început acum 30 de ani, când Zaharia Oprea a înființat Oprea Avi Com. Pe atunci compania deținea o fermă de patru hale și doar patru angajați. În 2023, familia Oprea și-a unit forțele cu grupul european Hodler iar simbioza a dat naștere companiei Poultry Investment SA.

Prin această uniune, grupul se apropie cu pași rapizi de scopul său: să revoluționeze domeniul avicol din România. Astăzi, Poultry Investment deține 13 ferme de creștere în România, care au o capacitate de creștere de 18 milioane de pui pe an.

Cu o investiție totală de 8 milioane de euro acumulată în 30 de ani, Poultry Investment a reușit să achiziționeze cea mai modernă aparatură. Datorită noilor investiții în fermele de reproducție, stații de incubație, ferme de creștere și unități de procesare, procesul de producție a cărnii de pui este 100% integrat. Prin urmare, noua gamă de produse Puiul de Crăiești se distinge prin calitatea sa, care este în mod incontestabil la cel mai înalt nivel și cea mai sănătoasă.

Un brand sustenabil

Având propriile unități de furaje, compania poate supraveghea întregul proces de creștere a puiului. Acesta este motivul pentru care Puiul de Crăiești poate livra oamenilor carne de calitate la prețuri accesibile. Dénes Laczkó, CEO Poultry Investment, ne spune că misiunea acestui brand este să ofere clienților săi produse transparente, oneste și sănătoase. Totodată, ei să nu fie nevoiți să plătească un preț dublu, sau cu 50% mai mare decât pe un produs de calitate mai joasă.

„Însă fără propria producție de furaje, acest proiect nu ar fi fost posibil”, afirmă el.

În luna iulie Puiul de Crăiești a obținut certificarea „RINA QUALITY MARK – without antibiotics”. Aceasta certificare este dovada că produsele din această gamă respectă atât sănătatea consumatorilor cât și pe cea a animalelor. Puiul din noua gamă Puiul de Crăiești nu a văzut niciodată antibiotic, iar acesta este motivul pentru care acest brand este atât de special.

Creșterea lentă și organică a companiei pe parcursul a celor 30 de ani a permis construirea unor baze solide pe care astăzi se sprijină brandul Puiul de Crăiești. Este o ilustrație perfectă a proverbului „cu răbdarea treci și marea”. Iar cei de la Poultry Investment au ajuns să treacă marea la propriu, având o valoare a exportului de aproape 10%.

Compania are planuri mari în ceea ce privește exportul cărnii de pui. Dénes Laczkó, CEO Poultry Investment, susține că România are un potențial uriaș de export de carne de pui. Țara are a doua cea mai ieftină producție de carne de pasăre din Europa. Iar ei au de gând să șlefuiască acest potențial…

O încurajare pentru tinerii antreprenori

La finalul prezentării, am reușit să stau de vorbă câteva minute cu Dénes Laczkó, CEO Poultry Investment. Am aflat că este foarte investit în formarea tinerelor talente. Compania a înființat în 2008 o școală de lideri la Cluj, unde oferă o formare intensivă a tinerilor cu potențial.

În această notă, l-am întrebat ce sfaturi le-ar da tinerilor cu spirit antreprenorial care vor să se apuce de afaceri în România. I-ar încuraja să investească în domeniul agricol sau avicol?

„Recent am fost prezent la o conferință în New York”, răspunde el. „Acolo majoritatea erau a 4-a sau a 5-a generație de agricultori. La noi abia se face primul schimb, adică abia se preiau afacerile de a 2-a generație. Deci este foarte mult loc pe piață.”

Dénes Laczkó a vrut să puncteze încă un lucru important.

„A fi fermier sau agricultor nu înseamnă că trebuie să stai toată ziua în cizme de cauciuc. Este o afacere, ca oricare alta. Una cu foarte mare potențial”, afirmă antreprenorul.

Nu știu despre voi, dar eu una sunt tare nerăbdătoare să încerc produsele de la Puiul de Crăiești, de îndată ce apar pe rafturile magazinului meu. Abia aștept să mă bucur de un piept de pui fără să am mustrări de conștiință.